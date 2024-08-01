數位行銷視角／媽媽市場商機大

在數位行銷的世界中，有所謂的「魚群」「漁網」跟「魚餌」。魚網，指的是行銷預算。預算愈高，網子愈大。魚餌是讓魚看到的東西。不管是路上的看板、電視的廣告、論壇的內容，或是手機上的影片。而魚群的專有名詞是「目標受眾」。

今天就來聊聊，有一種魚，叫做「媽媽」。

世界上的媽媽都很偉大，不只是對於孩子而言很偉大，對於零售商家來說也很偉大。因為，大多數零售電商的其中一種主要銷售對象都是「媽媽」。那「媽媽」這個魚群有多大呢？

根據內政部2021年的統計資料，台灣媽媽大約有600萬人，是企業的目標市場。媽媽族群龐大也具多樣性。

按照工作與否來分，有職業婦女、家庭主婦二大類；按照孩子的成長階段不同，Meta 在廣告後台又分成嬰幼兒家長、 學齡前兒童家長、低年級學童家長、青少年學童家長、青少年家長以及成年子女的家長等。

此外，媽媽身邊的異性簡稱「隊友」，依據隊友狀態又分成三類：一般、單親及偽單親。不得不說，隊友對於媽媽來說真的很重要。

我身為一名隊友，目前還努力維持正常發揮，歸於「一般」類型，在此給同為隊友的朋友一個良心的建議──「媽媽開心最重要」。

當一個女生進化成「媽媽」，她的注意力跟生活的重心會從隊友轉移到孩子身上，因為媽媽把生命的最精華都貢獻到下一代的付出。隊友能夠做的，就是「協作」，全力配合。

有了小孩，在消費選擇上，因為多了小孩方面的支出，但多數收入不會增加太多，所以會更「精打細算」。但只要是孩子的東西，就是「買！買！買！」特別是剛進化的媽媽，在月子中心的床上消費力不容小覷。

從有人類文明以來，就有漁業的存在。不同的魚、要用不同的方式捕撈。像是大型的魚類要用延繩釣，在海底棲息的魚蝦要用拖曳網捕撈。

不同類型的媽媽，作息方式也會不同。一般的情況下，媽媽會咬餌（購物）的時間，通常稱為「Me Time／我的小時光」。

例如職業婦女通常是中午用餐跟晚上睡前。家庭主婦送完小孩，一直到接回家前，還有晚上睡前。

至於孩子已經長大放飛的媽媽則時間比較多，養生的會比較早睡，但若孩子還沒長大，「姐每天在熬的不是『夜』、是『自由』」。

以母親節為例，這個台灣上半年繼過年後的最大行銷檔期。

通常我們會以為母親節禮物是要買給媽媽的，但你有沒有想過，母親節禮物到底是誰在買的？會不會買的人也是媽媽？因為母親節剛好多一個請款理由、犒賞自己？

女性市場無限，做生意一定要認識「媽媽」這個市場，了解市場有多大，再認識不同媽媽的多樣性，掌握媽媽的特性，才能算準時機釣大魚。

最後別忘了，母親節可以為媽媽創造儀式感，但每一天都可以創造商機。