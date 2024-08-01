缺水缺電恐慌下 能源轉型三大投資主軸：開源、節流、AI

人工智慧（AI）高速發展，可能引爆缺水缺電危機。法人指出，AI發展正與人類搶水喝、搶電用，加上全球氣候變遷加劇，能源需求節節攀升，看好再生電力、能源轉型、水資源與環境科技等投資領域。

百達能源轉型與百達環境機會策略客戶投資組合經理程馨誼（Jennifer Boscardin-Ching）1日指出，各大科技公司去年以來競相推出生成式AI服務，這些服務需要更龐大的運算能力。數據中心需部署大規模的伺服器農場及水冷散熱系統，產生巨量的水、電需求。另外，極端氣候也對電網和配電系統產生負面衝擊。

百達能源轉型基金有三大投資主軸，除了布局提高能源效率的新科技之外，還包括開源及節流。其中，開源著重再生電力生成，將受惠於風力及太陽能的發電成本大幅降低；節流著墨綠建築、自動化、電動車等有利能源效率的發展。

百達能源轉型基金今年來上漲逾一成，領漲同類型基金，主要原因在於基金的半導體股約占四成。程馨誼分析，半導體運算能力提升，打造智慧電網，促進能源效率，有些公司的技術甚至可以減少高達50%的能源消耗量，引領環保能源進入新時代。因此，沒有半導體，就沒有能源轉型。

百達投顧指出，過往水力及電力公司被視為較不具成長性的防禦題材。不過，隨著缺水缺電的壓力與日俱增，相關企業已展現出成長動力。投資人可以從環境機會策略題材切入，除了能源轉型外，涵蓋水資源與環境科技領域的標的也能更全面掌握相關商機。