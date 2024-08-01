陽明海運辦交接典禮！新任董座蔡豐明：做好貨櫃運輸本業

陽明海運今天在集團總部舉行交接典禮，新任董事長蔡豐明表示，被交付的任務就是將貨櫃運輸本業做好，是陽明海運前進的強大動力，期許與團隊同舟共濟，創造最大利潤。

交通部常務次長林國顯今天在陽明海運交接典禮致詞中表示，他代表交通部感謝卸任董事長鄭貞茂及總經理杜書勤4年前在疫情期間臨危受命，協同董事會成員與經理部門突破困境，直到今年第1季已連續4年獲利，「在經營環境敏感的海運產業達到如此成績，實屬不易」。

林國顯也感謝新任董事長蔡豐明與總經理白崑榮接下重任，並表示經營傳統企業一定要「老幹新枝」，擁抱新的環境與知識，特別是海運業比其他航運業面對更大的環境議題壓力，未來營運計畫勢必受到影響，再加上航運市場景氣循環、政經關係變化等挑戰，要思考如何在過去4年累積好的基礎下，妥善布建陽明海運集團未來穩定發展。

鄭貞茂表示，當初接任董事長職位是死守四行倉庫，4年來不只守下倉庫，現在已厚植實力成為穀倉、糧倉，未來可面對更多挑戰。

蔡豐明表示，被交付的任務就是將貨櫃運輸本業做好，是陽明海運前進的強大動力，確保各項經營業務，包括貨櫃運送、物流服務、散裝事業、碼頭營運及文化志業等集團事業均能滿足客戶需求，期許陽明團隊同舟共濟，創造最大利潤。