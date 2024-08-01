佳格持續落實偏鄉兒童照顧 以愛灌溉兒少計畫再擴大
佳格（1227）集團從本業出發，推行的以愛灌溉兒少計畫在邁入第二年之際，宣布擴大範疇，在偏鄉弱勢照顧不變的基礎上，加入全台國小學童營養教育，佳格永續長陳文琪表示佳格從營養本業出發，陪伴每個人把自己當成可持續發展的目標、持續健康，打造狀態很好的自己。
佳格持續與博幼社會福利基金會課輔系統合作外，今年首度辦理課輔老師營養教育工作坊，預計培養40位種子教師。佳格期盼與地方「永續的創造者」們共同攜手以教案教具、營隊課輔、營養教育箱，協助偏鄉學童五育均衡，邁向「狀態很好」的人生。
並且佳格持續以永續行動推動產業鏈、永續行動之利害關係人共同參與，今年攜手H2U永悅健康、BB Truck共同推動營養教育箱認購行動，H2U永悅健康董事長暨執行長陳俊嘉表示「H2U永悅健康將以旗下全頻道的資源推動理念實踐」。
佳格為確保永續行動發揮正向的成果，今年正式導入影響力管理評估，數據結果也呼應博幼第一線觀察，不僅在消除飢餓、增進健康福祉具備正向成果，更因為物資透過課輔老師分享給弱勢家庭，也提升老師與家長的彼此信任、以及第一線工作者成就感，總體專案創造2.51~4.5倍社會價值，實際數據將於完成第三方國際認證後揭露。
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