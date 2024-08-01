倍智醫電肺小結節AI產品 取得越南醫材證並獲得訂單

本土新創、半導體光學檢測設備領導廠商倍利科技子公司倍智醫電專注於智慧醫療技術的發展，在肺癌輔助篩檢領域，自主研發的「倍利」肺部影像輔助判讀軟體近日成功取得越南醫材上市許可證，是倍智醫電繼取得泰國醫材上市許可證後，在東南亞市場又一重要里程碑。

「倍利」肺部影像輔助判讀軟體是台灣第一家獲得TFDA認證的低劑量電腦斷層肺小結節AI偵測產品，以超過95%的優異檢出效能，獲得醫療界的高度評價，也已進入醫療、健檢中心等體系實際輔助醫學用途。

倍智醫電與越南當地肺部及呼吸治療醫材經銷商合作，經銷商擁有超過20年肺部醫材推廣經驗，對於當地醫療需求有著深刻的了解，雙方積極展開市場推廣布局，目前已斬獲訂單，預計8月下旬開始出貨。倍智醫電亦攜手越南胡志明市立大學醫學中心，展開當地肺癌檢測臨床合作，將倍利肺部影像輔助判讀軟體應用於臨床篩檢，推廣AI輔助診斷，提升肺癌早期診斷的效率和準確性。

越南擁有將近一億人口，隨著經濟的快速發展和醫療水平的提升，對高效、精準的智慧醫療產品需求日益增長。倍智醫電憑藉其先進的AI技術，為越南患者帶來更好的醫療診斷體驗。隨著全球醫療市場對智慧醫療的需求不斷擴大，倍智醫電透過其技術優勢和市場布局，未來將有更多機會進一步拓展市場。

倍智醫電創辦人林坤禧表示，取得越南醫材上市許可證是在東南亞市場拓展的重要里程碑。將持續深化國內外合作夥伴關係，並加大研發投入，推動更多創新智慧醫療產品推出，為全球患者提供更高效、精準的醫療解決方案。