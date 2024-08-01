工程界唯一上榜！中鼎總裁余俊彥入圍台灣企業領袖100強 第五度蟬聯
全球商界享有盛譽的《哈佛商業評論》（Harvard Business Review, HBR）全球繁體中文版，2024年「台灣企業領袖 100強」調查結果揭曉，中鼎集團余俊彥總裁以領導中鼎集團的優異經營績效及ESG表現，第五度蟬聯入榜，並親自出席7月31日贈獎典禮接受表揚。
本獎項每兩年舉辦，評比標準包含財務構面及ESG構面，入榜者皆為台灣最具指標性的企業領導人。中鼎集團在營運績效方面，2023年合併營收1,035億，在建工程3,469億，雙雙創下歷史新高，新簽約額1,118億，連續4年突破千億。在ESG方面，致力應用先進綠色減碳技術於專案的執行中，以在建工程為例，綠色承攬金額自2015年的438億，攀升至2023年的2,128億，持續協助產業綠色轉型，為友善地球、守護世界善盡心力。
余俊彥致詞表示，中鼎多年來穩居「台灣第一，全球百大」的國際級工程集團，並積極以核心本業推動永續發展，除蟬聯DJSI全球工程業第一、標普永續年鑑全球前1%的企業，更立志成為「地球永續的把關者」，以「最值得信賴」的工程服務，攜手全球客戶打造兼顧環保與經濟的綠色工程，一同創造更美好的未來。
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