國人國內旅遊總次數首次突破2億 較疫情前增加22.13%

依據交通部觀光署公布2023年台灣旅遊狀況調查摘要顯示，國人國內旅遊2億旅次為歷年新高，疫情趨緩生活解封「疫後紓壓放鬆」而增加國內旅遊。12歲以上國人國內旅遊總支出為4,954億元，較疫情前成長26.15%。此外，去年國人出國總次數1,180萬旅次，恢復至疫情前的7成。每人每次平均消費支出60,481元。

據統計去年12歲以上國人國內旅遊總次數為2億675萬旅次，年增加22.66%，並較2019年增加22.13%。2023年國人至少從事1次國內旅遊的比率為9成，年增8成8，但較2019年9成1略減。

其中，國人以利用「週末或星期日」從事國內旅遊最多，但利用「平常日」出遊並住宿旅館的比率(20.2%)最高。觀光署鼓勵國人於平日出遊，更能享受平價舒適的旅遊環境。台灣具備完整快速鐵公路路網，大幅縮短旅行時間，國旅一日遊比率超過7成，平均旅遊天數1.45天，較疫前(1.51天)縮短0.06天，但平均每人國旅次數9.79次，高於2022年8.04次及2019年7.99次。

調查顯示各地區民眾喜歡的遊憩活動略有不同，喜歡到北部地區「逛街購物」的比率高、中部地區「宗教活動」的比率高、南部地區「參觀藝文展覽」的比率高、東部地區「觀賞海岸地質景觀、濕地生態、田園風光、溪流瀑布等」的比率高，離島地區則以「觀賞文化古蹟」的比率高。各區旅遊的安排及考量也不盡相同，觀光署整合各項旅遊服務資訊，以及篩選各地方縣市大型觀光節慶活動，依國內外知名度且具文化、宗教、節慶及運動等特色行銷推廣，帶動國民旅遊出遊風潮。

調查也顯示國人旅遊時最喜歡的遊憩活動以「自然賞景活動」 (43.3%)最高，其次「美食活動」(18.3%)及「其他休閒活動」(18.1%)。遊憩活動喜歡「觀賞海岸地質景觀、濕地生態、田園風光、溪流瀑布等」，其次是「森林步道健行、登山、露營」及「品嚐當地特產、特色美食」。觀光署以自然美景、活動及美食串聯遊程，民眾不只感受美食的幸福滋味，更進而走訪探索當地文化及生活體驗。

去年12歲以上國人國內旅遊每人每次平均旅遊支出為2,396元；而當中有過夜且有住宿支出者，每人每次平均旅遊支出為5,779元，無過夜當日來回者平均每人每次平均旅遊支出為1,229元。推估去年12歲以上國人國內旅遊總支出為4,954億元，年增26.9%，較2019年成長26.15%。觀光署以活動捲動觀光，透過多元特色活動行銷宣傳，協助地方政府或民間團體辦理觀光活動，並透過帶狀活動及夜間經濟，結合各地亮點活動，擴大行銷宣傳，串聯行銷吸引遊客至各縣市旅遊，讓遊客多待一晚、多留一會、多花一些，增加活動經濟效益。

此外，去年國人出國總次數1,180萬旅次，恢復至疫情前的7成。每人每次平均消費支出60,481元，較2019年(47,802元)成長2成7，旅遊總支出為7,134億元，較疫前(108年)恢復8成7。出國到訪「東北亞」居多且較108年增加，另到訪「東南亞」亦增加、「大陸港澳」則減少。出國方式團體的比率為2成5，個人則為7成5。