中彰投雲嘉首例！國城都更案「嘉義都更好」動土 外溢大中部

中彰投雲嘉等大中部地區第一例，由政府主導、國城建設集團投資的都市更新案「嘉義都更好」，在1日舉辦動土大典，標誌嘉義市都市發展新里程碑，其外溢效應將帶動中部地區都更風潮。

嘉義市長黃敏惠與國城建設總裁洪平森1日共同主持此典禮。黃敏惠表示，全案位於市中心黃金地段，牽涉四個公家機關所有權，再加上處理地上物與占有物問題，市府團隊耗時20多年傾力協商，由教育部、國產署、市府及嘉義縣政府等單位合力推動整合，讓「嘉義都更好」可以圓滿成功，此案作為中彰投雲嘉地區首處公辦都更案，不僅是西部都市發展成功典範，也象徵著開啟嘉義市公辦都更的歷史新頁。

國城建設副總經理洪嘉聰指出，此案是嘉義都市發展的里程碑，代表嘉義市在都市更新的腳步上領先週圍縣市，更代表著這座城市即跳躍加速前進，走往更為宜居、也更加繁華的方向。

洪嘉聰說，本基地是嘉義市中心絕無僅有的精華地，蛋黃中的蛋黃，歷經20多年整合1,359坪基地，將打造4棟地上15層，地下3層住宅商辦大樓，預計 2028年底完工並交屋。

地主之一的教育部也可以分回千餘坪商辦空間，已經接到好多組客人的詢問，是否能買這裡的店舖，未來招商一定很順利，另一樓有單元給社會處作為托育中心使用的公益設施。此外2至15樓規劃作2至4房的住宅，從26到50坪，適合全齡居住。

洪嘉聰表示，市府整合多年的土地，國城建設被選為都市更新的實施者，深感重責大任，退縮五米的行人空間，讓開放空間最大化，讓嘉義的街道更美，國城有責任將這個住宅打造成綠建築，降低開發對於都市的衝擊，本案接近 100%綠化，降低都市熱島效應，要響應台灣AI 科技的進步。

另一方面，這也是國城建設在高雄以外第一個動土的都更案件，象徵著國城從嘉義出發，走向全台灣。

黃敏惠指出，國城建設董事長蔡麗環的娘家就在嘉義。從各個面向來說，國城對嘉義都有一份特別的情感。也因此，對於能夠與嘉義市政府一同，為嘉義的城市發展做出重大貢獻。