快訊

「想跟妳說不要浪費票」網紅曝戴資穎心痛對話

買1顆水煎包就中千萬！統一發票15名千萬幸運兒 中獎清冊出爐

公司取名學問大！財政部統計曝多以家庭稱謂取名：逾5成選媽媽

中央社／ 台北1日電
財政部今天表示，統計民國113年以家庭稱謂命名者不在少數，其中以「媽媽」等母親稱謂有1051家，占逾5成最高，次為「老爹」、「爸爸」等父親稱謂約占1成5。聯合報系資料照
財政部今天表示，統計民國113年以家庭稱謂命名者不在少數，其中以「媽媽」等母親稱謂有1051家，占逾5成最高，次為「老爹」、「爸爸」等父親稱謂約占1成5。聯合報系資料照

公司取名大解析，財政部今天表示，統計民國113年以家庭稱謂命名者不在少數，其中以「媽媽」等母親稱謂有1051家，占逾5成最高，次為「老爹」、「爸爸」等父親稱謂約占1成5；同時，素食餐廳常見「觀音」等神祇名稱，彩券行等博弈業則常以「財神」為店名。

財政部統計處今天發布統計通報指出，公司商號名稱取材於生活時有所見，觀察113年7月「全國營業（稅籍）登記資料集」，將姓氏納入名稱者4453家，以林、陳、吳等姓為大宗，家數各分別占11.4%、8.4%、8%；同時，命名的前十大姓氏，恰與內政部公布的十大姓氏相同。

財政部統計處表示，另以家庭稱謂命名者不在少數，共有2074家，其中以「媽媽」等母親稱謂有1051家，占逾5成最高，次為「老爹」、「爸爸」等父親稱謂約占1成5，至於叔姨、手足、祖父母等稱謂也皆接近1成左右。

進一步觀察其所屬行業，財政部統計處指出，不論採姓氏或家庭稱謂命名者，前5大行業都包含餐館、其他食品零售、飲料店、餐食攤販業、電子購物業，且皆以餐館業占逾4成，其他食品零售占近1成較多，顯見業主可能希望透過營業人名稱拉近與消費者間的距離。

觀察上述前五大行業的姓氏或稱謂分布，財政部統計處表示，姓氏方面，各業別中仍以林姓、陳姓為主，但飲料店業因連鎖品牌家數影響，導致以吳姓居首；家庭稱謂方面，以母親稱謂廣見於各業，且占比皆逾4成5。

同時，財政部統計處指出，營業人取材於花卉、水果等名稱命名者共2952家，水果類以蘋果460家最多，占逾1成5，橘子居次，花卉類則以玫瑰、百合為大宗。

此外，財政部統計處表示，以神祇名稱命名者共1187家，其中以天使、財神等家數較多，均占逾2成；採財神名稱命名者，6成1屬博弈業（彩券行）最為顯著，而觀音則因與素食、齋菜的連結性，主要分布於餐館業、其他食品零售業。

內政部 財政部

延伸閱讀

北京搶救地方財政 消費稅擬「下畫」 分析：規模太小 難解財赤

債券ETF噴出去了！辣媽：一路從懷疑自己到現在有欣慰的感覺

買咖啡中千萬 5-6月統一發票添15個千萬中獎幸運兒

陸消費稅徵收 擬下劃地方

相關新聞

上半年房市價量齊揚 鎖定入帳高峰的資產營建股

國內經濟穩定復甦，台積電設廠效應外溢，搭配台股創高的財富效果與預期心理，政策則有新青安優惠貸款激勵，帶動房地產價格走升。

公司取名學問大！財政部統計曝多以家庭稱謂取名：逾5成選媽媽

公司取名大解析，財政部今天表示，統計民國113年以家庭稱謂命名者不在少數，其中以「媽媽」等母親稱謂有1051家，占逾5成...

中油宣布8月份液化石油氣 價格不調整

中油1日宣布，自明日凌晨零時起，8月份家庭用液化石油氣(桶裝瓦斯)、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不...

台灣中油公司8月液化石油氣價 皆不調整

台灣中油公司宣布自2日凌晨零時起，8月份家庭用液化石油氣(桶裝瓦斯)、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆...

交屋潮爆發！六都7月買賣移轉台中量能 創近103個月紀錄

交屋潮爆發！六都7月買賣移轉寫近11年同期新高，其中台中市重劃區遍地開花，7月量能創近103個月紀錄。其中又以北屯區，因...

7月六都買賣移轉棟數年增逾三成 前七月交易量16.3萬棟、續創新高

六都會區公布2024年7月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為26,555棟，月增11.6%。永慶房屋研展中心副理陳金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。