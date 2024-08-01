公司取名學問大！財政部統計曝多以家庭稱謂取名：逾5成選媽媽

公司取名大解析，財政部今天表示，統計民國113年以家庭稱謂命名者不在少數，其中以「媽媽」等母親稱謂有1051家，占逾5成最高，次為「老爹」、「爸爸」等父親稱謂約占1成5；同時，素食餐廳常見「觀音」等神祇名稱，彩券行等博弈業則常以「財神」為店名。

財政部統計處今天發布統計通報指出，公司商號名稱取材於生活時有所見，觀察113年7月「全國營業（稅籍）登記資料集」，將姓氏納入名稱者4453家，以林、陳、吳等姓為大宗，家數各分別占11.4%、8.4%、8%；同時，命名的前十大姓氏，恰與內政部公布的十大姓氏相同。

財政部統計處表示，另以家庭稱謂命名者不在少數，共有2074家，其中以「媽媽」等母親稱謂有1051家，占逾5成最高，次為「老爹」、「爸爸」等父親稱謂約占1成5，至於叔姨、手足、祖父母等稱謂也皆接近1成左右。

進一步觀察其所屬行業，財政部統計處指出，不論採姓氏或家庭稱謂命名者，前5大行業都包含餐館、其他食品零售、飲料店、餐食攤販業、電子購物業，且皆以餐館業占逾4成，其他食品零售占近1成較多，顯見業主可能希望透過營業人名稱拉近與消費者間的距離。

觀察上述前五大行業的姓氏或稱謂分布，財政部統計處表示，姓氏方面，各業別中仍以林姓、陳姓為主，但飲料店業因連鎖品牌家數影響，導致以吳姓居首；家庭稱謂方面，以母親稱謂廣見於各業，且占比皆逾4成5。

同時，財政部統計處指出，營業人取材於花卉、水果等名稱命名者共2952家，水果類以蘋果460家最多，占逾1成5，橘子居次，花卉類則以玫瑰、百合為大宗。

此外，財政部統計處表示，以神祇名稱命名者共1187家，其中以天使、財神等家數較多，均占逾2成；採財神名稱命名者，6成1屬博弈業（彩券行）最為顯著，而觀音則因與素食、齋菜的連結性，主要分布於餐館業、其他食品零售業。