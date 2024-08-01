台灣中油公司8月液化石油氣價 皆不調整
台灣中油公司宣布自2日凌晨零時起，8月份家庭用液化石油氣(桶裝瓦斯)、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整。
台灣中油表示，液化石油氣類之價格依「中油公司液化石油氣價格每月檢討調整機制」辦理。依公式計算結果，今年8月份液化石油氣每公斤應調降0.2元，因未達最低調價金額門檻每公斤0.25元，故依調價機制不調整；另尚未調足之吸收金額每公斤15.2元，將於日後國際價格下跌時再行回補。
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