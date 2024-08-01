交屋潮爆發！六都7月買賣移轉台中量能 創近103個月紀錄

交屋潮爆發！六都7月買賣移轉寫近11年同期新高，其中台中市重劃區遍地開花，7月量能創近103個月紀錄。其中又以北屯區，因總站特區、14期重劃區及廍子重劃區的指標大案連袂完工，衝出今年首見的破千棟大量，使北屯區成為今年7月的六都交易冠軍。

六都今年7月買賣移轉棟數揭曉，分別為台北2,953棟，月增12.8%、年增30.2%；新北5,980棟，月增11.4%、年增22.3%；桃園4,993棟，月增7.6%、年增29.5%；台中5,969棟，月增26.3%、年增53.8%；台南2,316棟，月減3.5%、年增26.3%；高雄4,344棟，月增7.3%、年增38.1%。

總計六都7月共2萬6,555棟，月增11.6%、年增33.6%，為2014年以來同期最大量。累計1至7月約16.3萬棟，亦是近11年同期新高，年增約三成。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，今年7月各都會區的買賣移轉年增率亮眼，主要是去年同期適逢平均地權條例修正案上路，市場氣氛略顯觀望，比較基期相對底。

且民俗月將至，不少買家加速購屋步調，加上今年桃園、台中等地的多個重劃區，迎來新案完工交屋潮，使7月六都的買賣移轉棟數較去年大幅成長，締造近11年來的同期新高。

陳定中指出，7月的買賣移轉表現突出，然而現今房價居高不下，買賣雙方磨合時間拉長；更需注意的是，今年買氣熱絡，許多行庫的不動產放款已瀕臨上限，新青安貸款的審查也趨嚴，因此銀行承作新房貸的態度，恐怕會愈來愈保守。

加上去年8月新青安上路後，市場買氣回溫，比較基期拉高，後續若新案交屋潮退卻，房市的買賣移轉年增率不排除逐漸拉回。

7月台中的買買移轉月增率26.3%、年增率超過五成，雙雙居各都第一。陳定中說明，近期的新案交屋潮以台中最鮮明，單單北屯區，就因總站特區、14期重劃區及廍子重劃區的指標大案連袂完工，衝出今年首見的破千棟大量，使北屯成為今年7月的六都交易冠軍。

而總投資破百億的「漢神洲際購物廣場」，1日舉行上樑典禮，預計明年11月完工營運，也為北屯區房市發展再添利多。

另外，海線的清水、沙鹿，也分別月增逾300棟、100棟，促使台中7月買賣移轉直逼6,000棟大關，寫下近103個月的單月新高，也是縣市合併升格14年來的7月同期之最。

桃園市也不遑多讓，今年7月的4,993棟，為近31個月的單月最大量，且一口氣有桃園區、龜山區及中壢區躋身千棟俱樂部。

台灣房屋長庚直營店店長林士涵表示，桃園、龜山與中壢，今年分別因小檜溪、A7及高鐵特區等重劃區的大案完工，拉抬買賣移轉表現，其中龜山A7第2季就有將近600戶的「遠雄新未來3」、超過800戶的「富宇上城」等重磅指標案取得使照，助攻龜山買賣移轉年增率突破200%，連帶提振桃園的交易量能。