7月六都買賣移轉棟數年增逾三成 前七月交易量16.3萬棟、續創新高

六都會區公布2024年7月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為26,555棟，月增11.6%。永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，7月的建物買賣移轉棟數反映的是6月至7月初的市況，在國內經濟穩步成長，出口暢旺、台股在7月初創下歷史新高紀錄，讓消費者信心轉強，房市交易熱度延續，加上部分縣市新屋交屋潮挹注下，六都7月建物買賣移轉量較6月增加逾一成。進一步觀察六都交易市況，台北市月增12.8%，新北市月增11.4%，桃園市月增7.6%，台中市月增26.3%，台南市是唯一量縮的都會區，較6月略減3.5%，高雄市月增7.3%。

陳金萍表示，與6月相比，台中市月增26.3%，表現最為亮眼，主要受惠於北屯區月增417棟，而清水區與沙鹿區也各有306棟與115棟的增長，帶動台中市7月建物買賣移轉棟數來到近6,000棟的水準，創下2016年1月以來單月最高紀錄，表現最佳。而桃園市7月建物買賣移轉棟數為4,993棟，也創下連續31個月來單月新高。

另與2023年7月相比，2024年7月六都建物買賣移轉棟數年增33.6%，其中，台中市年增53.8%，表現最為亮眼，台北市年增30.2%，新北市年增22.3%，桃園市年增29.5%，台南市年增26.3%，高雄市年增38.1%，全數年增率均逾二成，顯示今年房市交易熱絡程度明顯優於去年同期。

陳金萍表示，進一步觀察今年1-7月六大都會區建物買賣移轉棟數表現，六都整體交易量合計為163,055棟，與去年同期相比年增28.5%，創下自2014年來、11年來最高紀錄，房市買氣旺。其中，台北市年增23.1%，新北市年增21.7%，桃園市年增31.6%，台中市年增25.2%，台南市年增38.3%，高雄市年增38.2%，南二都年增率均逼近四成，2024年表現最為亮眼。

陳金萍說明，若再比較各都會區歷年1-7月建物買賣移轉棟數數據變化，台南市維持歷史新高水平，而高雄市創下自2008年金融海嘯以來的新高量，台中市1-7月交易量突破3.1萬棟，創13年新高紀錄，桃園市與台北市也都是11年、10年來同期最高紀錄，今年房市買氣熱絡程度可見一斑。

陳金萍補充，去年下半年房市交易逐月增溫，六都建物買賣移轉棟數平均單月達21,560棟，基期已處於相對高檔，今年下半年不易再有大幅度的增長，年增率應會慢慢收斂，加上未來變數增，包括國際有美國總統大選、地緣政治衝突等，而國內是否有新的房市政策推出，都充滿不確定性，下半年房市交易熱度是否能延續，值得持續觀察。