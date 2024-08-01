房市大噴發！台中7月房市創14年之最 這1區6都冠軍王

六都今年7月的買賣移轉棟數揭曉，總計共2萬6555棟，月增11.6%，年增33.6%，為2014年以來同期最大量，也創近11年同期新高。其中，台中5969棟，月增26.3%，年增53.8%，雙居6都第一，創近103個月紀錄，也是縣市合併升格14年來的7月同期之最，又以北屯區為六都的交易冠軍。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中認為，近期的新案交屋潮以台中最鮮明，單單北屯區，就因總站特區、14期重劃區及廍子重劃區的指標大案連袂完工，衝出今年首見的破千棟大量，使北屯成為今年7月的六都交易冠軍，加上海線清水、沙鹿，也分別月增逾300棟、100棟，促使台中7月買賣移轉直逼6000棟大關，寫下近103個月的單月新高，也是縣市合併升格14年來的7月同期之最。

陳定中觀察，今年7月六都買賣移轉年增率亮眼，主要是去年同期適逢平均地權條例修正案上路，市場氣氛略顯觀望，比較基期相對底；且民俗月將至，不少買家加速購屋步調，加上今年桃園、台中等地的多個重劃區，迎來新案完工交屋潮，使7月六都的買賣移轉棟數較去年大幅成長，締造近11年來的同期新高。

陳定中指出，7月的買賣移轉表現突出，然而現今房價居高不下，買賣雙方磨合時間拉長；更需注意的是，今年買氣熱絡，許多行庫的不動產放款已瀕臨上限，新青安貸款的審查也趨嚴，因此銀行承作新房貸的態度，恐怕會愈來愈保守；加上去年8月新青安上路後，市場買氣回溫，比較基期拉高，後續若新案交屋潮退卻，房市的買賣移轉年增率不排除逐漸拉回。