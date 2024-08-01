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不畏酷暑！遠雄人壽2024公益捐血活動 號召民眾熱血傳愛

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
遠雄人壽志工團不畏豔陽天，熱情號召民眾熱血傳愛，展現公益相挺的企業文化。遠雄人壽／提供
遠雄人壽志工團不畏豔陽天，熱情號召民眾熱血傳愛，展現公益相挺的企業文化。遠雄人壽／提供

遠雄人壽（5859）連續9年攜手台灣血液基金會發起全國性捐血活動，累計已募集逾250萬c.c.熱血，今年自4月起串聯全台熱血夥伴，於台北、台中、高雄、台東、嘉義5縣市接力舉辦六場捐血公益活動，鼓勵同仁保戶及民眾挽袖做公益。今年活動主題「熱血畫作Love」，傳達每一袋血都是生命的延續，這股力量匯集著每一個人的無私奉獻，讓許多急症患者重生，如同獨一無二的畫作，於生命賽道上繼續綻放，永不褪色。

遠雄人壽2024公益捐血活動起跑至今，已募得近700袋熱血，來自賀盛、東山、岷高、岷湛、陽光、德威、中喬、翊聖通訊處逾百位業務同仁組成愛心志工團，熱情引導民眾有秩序地完成捐血流程。近期正逢盛夏酷暑及暑假出遊潮，且呼吸道患者增多，募血量不如預期，在夏至最炎熱之際，台北及台中草悟道也舉辦二場捐血活動，大家不畏炎夏熱浪，展愛獻力。為吸引在地社區民眾踴躍參與，志工們更主動聯合異業公益夥伴合作，包括哈里歐咖啡、喫茶小舖、鍋域涮涮鍋、法布甜、芝初、波浪Nami、植作茶等知名品牌，展現公益相挺的企業文化，也為社會上有需要的人們帶來希望與美好。

接下來二場捐血活動將於9/21、11/29分別假嘉義捐血站、遠雄人壽台北學苑1樓廣場等地舉行，期再次喚起更多人對捐血和公益的關注，持續用熱血傳愛，將滿滿正向能量傳遞給身邊的人。

志工 捐血 遠雄人壽

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