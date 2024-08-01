智崴攜日本講談社 推出I飛行劇院新作《進擊的巨人：開戰宣言》

智崴資訊（5263）1日於旗下i-Ride TAIPEI飛行劇院舉辦《進擊的巨人：開戰宣言》全球發布會。由智崴資訊與日本最大出版社講談社攜手推出的鉅作，即將在8月12日搶先全球登場。講談社古川公平常務取締役、文化內容策進院蔡嘉駿董事長以及智崴集團歐陽志宏董事長皆出席記者會，為此次盛事揭開序幕。

有別以往的系列，《進擊的巨人：開戰宣言》為日方授權，由智崴台灣內容團隊全自製的3D動畫影片。影片製作耗時近兩年半，其中角色模型和經典場景皆由智崴團隊從無到有精心打造。為了讓角色完美呈現，製作團隊運用3D技術將巨人立體化，並仔細刻畫巨人的各種情緒，例如生氣時肌肉纖維的緊繃，絕望時無法邁開步伐的沉重感等，還原原著真實的樣貌。搭配智崴飛行劇院獨家專利的六軸體感，觀眾能猶如親臨現場，感受動漫世界中的爆破氣壓和疾速海風，為動漫迷帶來最沉浸式的飛行體驗。

講談社常務取締役古川公平表示，講談社與智崴內容動畫團隊合作無間，打造出無論是劇情還是角色皆具史詩級的作品，並對於影片正式上映後粉絲們的反應充滿期待。

除了動畫製作，今年4月智崴正式推出了《地球12部曲》飛行影片系列，使用最高規格的影像技術，透過空中實景拍攝紀錄世界各地即將消逝的珍稀美景。首部曲《源起・非洲》歷時3年籌備與製作，飛越17個國家，使用四台8K攝影機以10K解析度實景拍攝，呈現非洲壯麗景色，帶領觀眾以身臨其境的飛行視角認識不曾見過的非洲。《源起・非洲》除了暑假期間於台北和高雄的智崴i-Ride飛行劇院上映外，目前也已成功授權至美國與中國大陸的飛行劇院播映中。

智崴集團董事長歐陽志宏表示，隨著數位內容市場需求的提升，智崴在實景拍攝和動畫製作方面的資料庫將持續擴充。未來新的影片不僅以飛行劇院通用的格式發行，更將製成4D劇院放映格式，以擴大影片授權市場，深入教育及娛樂場域，如動物園、博物館和大型遊樂場等。

在全球設備銷售和拓展自營點的同時，智崴也加速擴充數位內容影片資料庫，利用高規格的拍攝技術和人工智慧軟體提高影片製作效率。未來，智崴將整合人工智慧、虛擬實境和沉浸式影像製作，打造嶄新的娛樂體驗。智崴的產品線涵蓋從可容納上百人的超大型體感設備到中小型設備，均受到客戶的喜愛，以多元產品線策略布局鞏固其市場領導地位。豐富的影片內容和多樣化的遊樂設備成為銷售推廣的兩大動力，智崴將繼續致力於提供高品質的視覺和娛樂體驗。