迎接數位時代 屏縣辦理自媒體經營就創業培訓計畫

數位應用及跨領域人才已經成為就業市場上的新寵！屏東縣政府為推動青年創業、鼓勵留鄉就業，結合就創業市場需求，推出「屏自己升級-自媒體經營就創業培訓計畫」。並於1日舉行「屏自己-自媒體品牌影響力養成術講座」，邀請在Instagram上擁有6萬多粉絲的美術老師「三其SanKi」到屏東數位青創中心，分享自媒體經營的歷程與實操秘技，幫助有志投入自媒體的民眾「屏自己」再升級！

屏東縣政府勞動暨青年發展處處長李雨蓁表示，近年青年族群紛紛將經營自媒體視為夢想職業，但如何經營品牌、創作內容及流量是最關鍵的問題。本次主講人SanKi以「自媒體品牌影響力養成術」作為主題分享：人設建立、靈感發想、市場分析。

「人設建立」將分析品牌人設對於建立粉絲群的重要性；「靈感發想」針對選題策略、素材庫建立進行策略分享；「市場分析」則以流量創造為主軸進行剖析，經營自媒體如何跟上話題，獲取大眾的關注及訂閱。講座內容除了自媒體創作，也將分享創作者經營心態及流量變現。

勞動暨青年發展處表示，所有「屏自己」升級數位人才講座及課程皆辦理在屏東數位青創中心，中心是以實境應用、數位光影技術、智慧物聯、自媒體影音串流及數位媒體應用為概念的青創基地。還有更多品牌數位行銷、數位跨域相關進修、學習課程也陸續開辦。歡迎對自媒體經營懷有憧憬的青年報名參與，詳情可關注「屏東數位青創中心」與「屏東縣青年學院」的臉書粉絲專頁。