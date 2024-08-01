永和瓦磘溝 信義房屋與綠書店共同守護

永和「瓦磘溝」過去被稱為「垃圾河」，如今卻是翠鳥、台灣藍鵲、紅尾伯勞等保育類及台灣特有種棲息地，這巨大的轉變來自於民間力量，位於永和的「綠書店」與在地緊密連結，2020年起發起守護永和在地河川「瓦磘溝」相關行動，共獲得三次信義房屋社區一家《幸福社區類-楷模獎》榮譽。除了將社區共同記憶的「瓦磘溝」恢復生態多元的樣貌，並不斷擴大行動規模，期望拋磚引玉，讓更多人關注自身環境，由小到大，將善的力量擴及到整個社會。

永和「綠書店」現任經營者為楊宗翰和有共同志業的妻子許秀美，綠書店定期舉行親子共讀、科學課程、藝文活動，及主辦生態營隊等。在一次與雙和歷史有關的在地藝術家畫作分享會中，清澈美麗的在地河川「瓦磘溝」的形貌也在眾人的記憶中躍然紙上，許秀美回憶她當時很難想像，現在已充滿家庭汙水、市場垃圾，還被某些人戲稱為「垃圾河」的「瓦磘溝」，過去竟曾是如此生機蓬勃，擁有豐富台灣原生種，還是在地居民生活、休憩的景點，於是決定要進一步了解瓦磘溝。

起初，綠書店針對汙染與生態的部分測繪了垃圾分布狀況，及規劃生態觀測，並請專業生態老師指導，陸續成立生態、水環境巡守隊，號召在地居民成為志工，每月根據認養的物種、地段進行生態調查。

歷時三年多觀察，已調查到鳥類45種、蝴蝶13種，蜻蜓17種、兩棲爬蟲6種，包含河川指標生物之一的翠鳥、台灣藍鵲、紅尾伯勞、台灣八哥、幻蛺蝶、善變蜻蜓等保育類及台灣特有種，顯示「瓦磘溝」的生態多元性。而巡守隊對於環境的觀測與紀錄，也成為水利局的參考，期望讓都市開發與生態守護間可以達到平衡。

綠書店也運用了本身的藝文資源，規劃、並出版繪本《醜泥怪》，透過主角─小男孩阿名，帶領讀者認識「瓦磘溝」的今昔對比；綠書店更規劃了社區實境解謎遊戲，除了讓遊玩者認識社區外，更能從中找到過去未曾發現的細節，許秀美解釋，遊戲是無償借用的，只要先行支付押金，後續歸還無損害時即會將押金退還，除了讓大家有惜物意識，也更能將物品長久的流傳下去，實現環境永續。而他們也與在地商家共同規劃特色餐點，吸引遊客前來到來的同時，也可以更了解「瓦磘溝」的特色。

信義房屋表示，綠書店從守護自己的社區為出發點，不但讓在地河川生態系逐漸好轉，也讓在地居民共同行動，並讓更多人了解河川與生態守護的重要性，更發展了繪本出版、遊戲、展覽、商家串聯等多元模式，讓生態守護成為地方創生的重要環節。

信義房屋「社區一家計畫」今年即將邁入第二十年，為國內單一企業支持最久、投入金額最多的社區營造計畫，並創下全台368個鄉鎮市區100%提案率的里程碑。除了讓大家關注社區營造，更希望促成社會改造，號召社會大眾參與公共事務，提出創新提案，為台灣重塑全新生命力與永續發展利基。