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賈靜雯賣天母億元豪宅帳上大賺460萬 專家：錯了、其實沒賺錢

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
最新實價揭露，天母中古豪宅「龍邦國宴」頂樓戶有交易，4月以總價約1.17億元成交，交易戶數約131.03坪，換算每坪成交均價110.6萬元。據資料顯示，該戶前屋主為藝人賈靜雯在2020年9月時以1.12億元買進，僅持有三年多就轉手，帳面上增值460萬元。圖為天母中古豪宅「龍邦國宴」。台灣房屋提供
最新實價揭露，天母中古豪宅「龍邦國宴」頂樓戶有交易，4月以總價約1.17億元成交，交易戶數約131.03坪，換算每坪成交均價110.6萬元。據資料顯示，該戶前屋主為藝人賈靜雯在2020年9月時以1.12億元買進，僅持有三年多就轉手，帳面上增值460萬元。圖為天母中古豪宅「龍邦國宴」。台灣房屋提供

最新實價揭露，天母中古豪宅「龍邦國宴」頂樓戶有交易，4月以總價約1.17億元成交，交易戶數約131.03坪，換算每坪成交均價110.6萬元。

值得一提的是，據資料顯示，該戶前屋主為藝人賈靜雯在2020年9月時以1.12億元買進，僅持有三年多就轉手，帳面上增值460萬元，新買家為老天母人以現金購入。

台灣房屋天母忠誠加盟店店東賴彥廷表示，「龍邦國宴」屋齡已25年，屬天母早期使館特區的豪宅，擁有面磺溪第一排、公設比僅21%等的優勢，住戶相對穩定。

不過，賴彥廷指出，社區屋主雖有藝人光環，不過該案畢竟屋齡高，再加上坪數大、總價高，加上現在多數高資產族目光著眼於市區新豪宅，天母豪宅客層較少，普遍銷售期較長，這次交易的頂樓戶，雖然帳面上增值460萬元，但扣除稅負以及持有成本後，其實頂多是平盤出脫。

第一建經研究中心副理張菱育分析，以豪宅價格來說，天母豪宅每坪成交單價130~160萬元上下，相較其他市中心豪宅區段還來的經濟實惠，仍吸引區域認同度高的特定族群目光，大多數買方為自住需求，屋主也大多惜售，也成為獨樹一格的豪宅區。

國宴 豪宅

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