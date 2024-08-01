光陽：電動機車是長線趨勢 推大型電動重機量產

光陽集團董事長柯勝峯今天表示，電動機車是長線趨勢，光陽在相關市場要建立品牌形象，中長期看來，朝向大型電動重機的時機點「差不多到了」，光陽逐步推動大型電動重機量產。

光陽（KYMCO）今天舉行KYMCO 60周年慶暨新車發表會，發表CV-R2、CV-R5、MiG9、RevoNEX等4款新車。

柯勝峯表示，1964年KYMCO在台灣正式開業，60年來，KYMCO服務超過1500萬個顧客，行駛超過1兆公里的里程。柯勝峯預期，4款新車最快2025年上半年開始量產上市。

展望兩輪車市，柯勝峯表示，近年來市場對於個性車款需求成長，光陽持續布局相關市場，光陽也持續布局兼具獨特個性、經典概念、並展現電動車科技未來感的大型電動街跑車款。

柯勝峯指出，電動機車是長線趨勢，光陽在相關市場要建立品牌形象，在台灣，光陽持續打好Ionex電動機車和換電平台基礎，也持續布局泰國等海外市場。

柯勝峯表示，由於技術逐漸成熟，從中長期看來，朝向大型電動重機的時機點「差不多到了」，光陽逐步推動大型電動重機量產。

柯勝峯分析，大型電動重機採用四輪車充電樁，電動車充電樁每年持續增加，預估未來1至2年充電基礎設施逐步完善，有助大型電動重機的普及。