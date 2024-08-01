漢神洲際購物廣場上樑 侯西峰宣布2025年第4季如期營運

備受矚目、總投資破百億的台中「漢神洲際購物廣場」1日舉行上樑典禮，國揚集團（2505）創辦人侯西峰宣布，漢神洲際購物廣場將如期在明年11月開幕營運，預計引進近500家國內外品牌，年營業額挑戰百億以上目標。

對於國內房地產市場的看法，侯西峰說：「好的不得了，停不下來！」

今天的上樑典禮，包括台中市政府秘書長黃崇典、台灣人壽副董事長許舒博、午資開發董事長羅閎逸和總經理李勳欽、漢神購物中心董事長侯嘉騏和總經理南野雄介，以及國揚建設總經理彭邵齡、漢來美食董事長林淑婷等人出席觀禮，一同見證歷史性的時刻。

黃崇典表示，漢神洲際購物中心座落台中市人口第一大行政區北屯區，鄰近則是第二大行政區西屯區，人口加起來近55萬人，不但是台中極具發展潛力的地方，也是台中最繁榮、人口密集區域。

黃崇典指出，不只是企業在台中有重大投資，市府也在此大力發展，包括串聯興建中的台中國際會展中心、台中流行影音中心、美術館與圖書館「雙館合一」的台中綠美圖，以及台中巨蛋體育館，此處可說是蓬勃發展，期將北屯地區打造成「台中曼哈頓」。

漢神洲際購物中心原投資65億元，受疫情及營建業缺工、物價等因素影響，總投資額加碼到100億元以上，增幅逾五成。

南野雄介表示，漢神跨出高雄再度擴展全新據點，看好中台灣地區強勁的消費動能，加上北屯區近一年來人口流入為全台第一，並鄰近中部科學園區和潭子科技產業園區，因此漢神洲際購物廣場選擇進駐具高度發展潛力的北屯區，成為北台中區域首座大型購物商場。

商場總面積含立體停車場共約6.6萬坪，規劃地下4層、地上7層，預計引進近500家國內外品牌，將會融合百貨和購物中心的優點，打造全台創新、突破傳統思維的新型態商場，含括奢華購物、特色餐飲、電影院、空中咖啡廳及多功能展演場域等，延長顧客停留時間，讓顧客在漢神洲際即可滿足一整天的所有需求。

南野雄介說，漢神洲際購物廣場預計於2025年第4季營運，打造符合中部地區顧客期待的高級精緻及跨界多元時尚娛樂體驗的嶄新據點。

其中，集團旗下關係企業漢來美食看好漢神洲際發展前景，預計將進駐台北最強自助餐島語及超人氣溜溜酸菜魚、漢來湯包及頂級中式餐廳等共四家品牌，目前招商進度已達九成。

漢神洲際購物廣場以珠寶盒為設計概念，同時採用綠建築玻璃帷幕引入自然光源，當陽光映照時反射出璀璨光芒，就宛如光彩奪目的珠寶盒般熠熠生輝。

在交通方面，位處中彰投最重要的移動大動脈74號快速道路上，國道1號、4號連接74快速道路，更便於中部地區各區域及其他縣市顧客到達。