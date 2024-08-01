國產徐蘭英：下半年迎接旺季 今年出貨量估成長

混凝土廠國產董事長徐蘭英今天出席重置資源科技公司成立記者會，她會後表示，今年出貨量預估可達615萬立方米，和去年相比成長，且下半年迎接旺季，營運表現有望比上半年好。

央行今年6月祭出打炒房措施，徐蘭英向中央社記者表示，政府打炒房政策一直都在，不是今年才祭出；混凝土屬於基礎工程，包括危老都更、科技業擴廠、公共工程持續進行，加上政府的新青安貸款推波助瀾；尤其今年發生地震後，危老都更需求群起，重建更需要預拌混凝土。

她認為，現在看來，剛性需求一直都在，國產有許多科技廠房的案子，因為客戶搶的是時間，符合客戶的建廠速度、品質和服務缺一不可。

談到台灣市場，她提到，國產跟著台灣經濟發展，營建業今年都不錯，明年營運就看今年美國總統大選選舉結果，具有變數。

國產表示，新竹廠協助台積電寶山二期、竹南先進封測廠，以及新竹AI智慧園區的智邦科技、緯創資通等眾多科技大廠快速建廠，加上未來AI建廠需求持續炙熱，營運可望持續寫下好成績。