納智捷n7連續4個月領牌數破千 破台灣電動車銷量紀錄

n7電動車連續四個月銷量破千，打破台灣電車銷量紀錄，目前台灣電動車市場已經穩定的呈現台灣的n7與美國的TESLA雙雄並立的格局。

強調台灣自己研發的電動車，百萬等級能擁有超大空間、ADAS LV2先進駕駛輔助系統、電動車獨有的V2L車外供電器等成為優勢，n7自上市以來月月交出亮眼成績單，截至2024年6月，LuxClub尊榮會員數已正式突破三萬人次，7月n7更達成了連續4個月領牌數破千的紀錄，LUXGEN為持續朝「讓純電移動真正普及」的目標邁進。

8月，在傳統上因為民俗因素，是國產車市相對的淡季，LUXGEN為加速新能源交通普及、降低普羅大眾進入門檻，特別逆向操作，在體驗中心相對有餘裕的時機限時推出「純電體驗月」全面開放一般大眾來店試駕，若繳交千元成為尊榮會員不但能提前預約熱門試駕時段、還能選擇專屬的「1日深度試駕」(定價3,800元)，體驗後再享1,000亮點，開著n7帶家人體驗純電一日遊，享受「越開越新」的n⁷吧！

LUXGEN n⁷透過OTA雲端更新升級車聯網遠端遙控功能，讓愛車越開越新、越開越開心。

LUXGEN李應生總經理表示，完善車聯網應用生態，打造出最適合台灣消費者的產品與服務，除了透過串聯裕隆集團水平資源、在地服務量能完整生態系外，更將運用n7 OTA雲端更新的一大產品優勢不斷升級、更新車輛，這是身為台灣自主研發自有品牌得天獨厚的地方，期望能帶給車主們「一台越開越新的車」。

LuxClub車聯網手機遠端遙控包含四大功能：幫助您快速在停車場找到愛車的「一鍵尋車」、更自由的掌握充電時間規劃的「即時電量」、不用帶鑰匙也能進出車室的「手機解鎖」，以及炎炎夏日最方便的「空調預冷」，在n7上市後的第一個暑假，為大家帶來全新的用車體驗。