漢神洲際購物廣場上梁 侯西峰：不小心就會超越新光三越和大遠百

台中市位在北屯區洲際棒球場旁的「漢神洲際購物廣場」上午舉辦上梁典禮。國揚集團創辦人侯西峰說，已訂明年11月開幕營運，且以漢神百貨在高雄兩個店的營業面積約4萬坪對比，希望台中漢神希望也能做到3百億元，且「一不小心就會超越新光三越和大遠百」目前裝潢花了20億元，會傾所有力量把這個案子做好，請大家拭目以待。

侯西峰說，接下來在日月潭畔的漢來日月行館9月份也將開幕，目前建築業的景氣「好到不行，停不下來」。

市政府秘書長黃崇典說，西屯區和北屯區是台中市發展最快的區域，人口超過55萬人，將來洲際棒球場會串聯巨蛋、水湳經貿園區裡的會展中心、綠美圖、轉運中心、中台灣影音中心，且會展中心、綠美圖也會在明年底和漢神洲際購物廣場同時開幕，使得此區成為中台灣最火紅的投資熱區，甚至可說是「台中的曼哈頓」。

漢神百貨總經理南野雄介說，當年此地周邊房屋一坪20幾萬元，但漢神來了之後已漲到50幾萬。且北屯區人口流入和房子成交量都是全台第一。此案總面積6.6萬坪，將引進國內外5百多家品牌，明年第四季試營運。

漢神人員說，這是漢神百貨跨出高雄再度擴展的全新據點，它鄰近中部科學園區和潭子科技產業園區，具高度發展潛力，也成為北台中區域首座大型購物商場，有地下4層、地上7層，將融合百貨和購物中心的優點，打造含括奢華購物、特色餐飲、電影院、空中咖啡廳及多功能展演場域等，讓顧客可滿足一整天的所有需求。目前招商進度已達9成，集團旗下漢來美食的島語自助餐及溜溜酸菜魚等4家品牌也將進駐。

購物廣場以珠寶盒為設計概念，採用綠建築玻璃帷幕引入自然光源，當陽光映照時會反射出璀璨光芒，宛如光彩奪目的珠寶盒般熠熠生輝。除了有便捷的交通路網，還規畫2千5百個汽車停車位及4千個機車停車位，將是市區商場最大的停車場空間，也可望增加2千5百名就業機會