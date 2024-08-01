7月新車掛牌4.56萬輛 納智捷n7連4月交車逾千輛

根據業者統計，7月台灣新車掛牌數4萬5678輛，創3年多來單月新高，進口車市占率跌破5成，電動車大廠特斯拉7月掛牌數降到645輛，市占率跌出前10名，納智捷電動車n7陸續大量交車，到7月連續4個月每月交車超過千輛，今年前7月累積已達4702輛。

展望8月，產業人士評估，8月台灣新車掛牌數約2.9萬輛，主要是第一週即將進入傳統民俗月淡季，不過民眾消費觀念改變以及暑假顧客用車需求，各車廠持續提供高額優惠方案。

根據統計資料顯示，7月台灣新車掛牌4萬5678輛，創3年多來單月新高，較6月4萬1587輛增加9.8%，比去年同期4萬2359輛增加7.8%。前一次掛牌高峰為2021年1月的5萬1179輛。

產業人士分析，7月進入傳統銷售旺季，雖受到凱米颱風影響領牌登錄中斷2至3天，但主要車廠持續擴大販促力導刺激市場，整體汽車市場買氣強勁。

根據統計，和泰車旗下TOYOTA與LEXUS品牌7月合計登錄1萬6984輛，市占率37.2%，創今年單月新高，較6月1萬2317輛增加37.9%。產業人士分析，主要各級車款品牌銷售暢旺，其中TOYOTA單一品牌7月登錄達1萬3661輛，單一品牌市占率為29.9%續位居第一。

觀察進口車，根據統計，7月進口車登錄數2萬1383輛，市占率跌破5成至46.8%，終結進口車5至6月在台登錄數超過50%，較6月2萬1514輛微減0.6%，比去年同期增加5.4%，其中7月高級車款登錄數1萬1264輛，市占率24.7%，較6月1萬3757輛減少18.1%，較去年同期增加20.1%。

根據統計，中華汽車代理MG品牌7月掛牌數1428輛，較6月1686輛下滑15.3%，7月市占率3.12%，在台灣市場品牌銷售排名跌出前十。電動車大廠特斯拉（Tesla）7月在台掛牌數降到645輛，市占率也跌出前十。

另一方面，鴻海與裕隆合資的鴻華先進，攜手裕隆推出納智捷（LUXGEN）品牌電動車n7，陸續大量交車，在7月共交付1010輛新車，連續4個月每月交車超過千輛，今年前7月累積已達4702輛。