快訊

一張照看高雄凱米前後機車兩樣情 網揭實際慘況：被淹了嗎？

台股高歌勁揚442點收22,642點 台積電漲26元收960元

哈瑪斯首腦遇刺細節曝！傳「遭飛彈直接擊殺」 住所門窗牆壁全毀

7月新車掛牌4.56萬輛 納智捷n7連4月交車逾千輛

中央社／ 台北1日電

根據業者統計，7月台灣新車掛牌數4萬5678輛，創3年多來單月新高，進口車市占率跌破5成，電動車大廠特斯拉7月掛牌數降到645輛，市占率跌出前10名，納智捷電動車n7陸續大量交車，到7月連續4個月每月交車超過千輛，今年前7月累積已達4702輛。

展望8月，產業人士評估，8月台灣新車掛牌數約2.9萬輛，主要是第一週即將進入傳統民俗月淡季，不過民眾消費觀念改變以及暑假顧客用車需求，各車廠持續提供高額優惠方案。

根據統計資料顯示，7月台灣新車掛牌4萬5678輛，創3年多來單月新高，較6月4萬1587輛增加9.8%，比去年同期4萬2359輛增加7.8%。前一次掛牌高峰為2021年1月的5萬1179輛。

產業人士分析，7月進入傳統銷售旺季，雖受到凱米颱風影響領牌登錄中斷2至3天，但主要車廠持續擴大販促力導刺激市場，整體汽車市場買氣強勁。

根據統計，和泰車旗下TOYOTA與LEXUS品牌7月合計登錄1萬6984輛，市占率37.2%，創今年單月新高，較6月1萬2317輛增加37.9%。產業人士分析，主要各級車款品牌銷售暢旺，其中TOYOTA單一品牌7月登錄達1萬3661輛，單一品牌市占率為29.9%續位居第一。

觀察進口車，根據統計，7月進口車登錄數2萬1383輛，市占率跌破5成至46.8%，終結進口車5至6月在台登錄數超過50%，較6月2萬1514輛微減0.6%，比去年同期增加5.4%，其中7月高級車款登錄數1萬1264輛，市占率24.7%，較6月1萬3757輛減少18.1%，較去年同期增加20.1%。

根據統計，中華汽車代理MG品牌7月掛牌數1428輛，較6月1686輛下滑15.3%，7月市占率3.12%，在台灣市場品牌銷售排名跌出前十。電動車大廠特斯拉（Tesla）7月在台掛牌數降到645輛，市占率也跌出前十。

另一方面，鴻海與裕隆合資的鴻華先進，攜手裕隆推出納智捷（LUXGEN）品牌電動車n7，陸續大量交車，在7月共交付1010輛新車，連續4個月每月交車超過千輛，今年前7月累積已達4702輛。

進口車 電動車

延伸閱讀

台中公有停車場坡度太陡 刮爛特斯拉底盤…判國賠近萬

損失上億！台達電充電樁機密遭竊外洩大陸 內鬼前高管遭判刑

今年電車銷售冠軍讓比亞迪奪走 預估特斯拉重奪王座需4年

影／印度男開特斯拉「自駕輔助」在淡水鬼切釀成3車事故

相關新聞

納智捷n7連續4個月領牌數破千 破台灣電動車銷量紀錄

n7電動車連續四個月銷量破千，打破台灣電車銷量紀錄，目前台灣電動車市場已經穩定的呈現台灣的n7與美國的TESLA雙雄並立...

漢神洲際購物廣場上梁 侯西峰：不小心就會超越新光三越和大遠百

台中市位在北屯區洲際棒球場旁的「漢神洲際購物廣場」上午舉辦上梁典禮。國揚集團創辦人侯西峰說，已訂明年11月開幕營運，且以...

自購住宅貸款利息補貼過關率年年3成多 桃園備資圖說明

桃園每年約有7、8千人申請內政部「自購住宅貸款利息補貼」和「修繕住宅貸款利息補貼」，但實際拿到補助的人不多，比例僅3成多...

新青安滿一年 北北桃期間新推成屋戶數年增2成

財政部在去年8月起推出的青年安心成家購屋優惠貸款精進方案（新青安房貸）滿一周年，根據住展雜誌統計，這一年來北北桃開案戶數...

影／嘉市公辦都更住商大樓今動土 不畏農曆7月推案售價曝

嘉義市民族國小西側公有土地首期公辦都市更新案，2022年市府與得標的國城建設公司簽約，經1年多規畫，成為中彰雲嘉首例公辦...

被指再生粒料使用率低 新北環保局：非每項工程都能用

新北焚化爐產出底渣，經熟化、分篩後即為「再生粒料」，可回填基地開挖或鋪路使用，審計報告指出，新北市年產量約為12萬公噸，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。