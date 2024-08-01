自購住宅貸款利息補貼過關率年年3成多 桃園備資圖說明

桃園每年約有7、8千人申請內政部「自購住宅貸款利息補貼」和「修繕住宅貸款利息補貼」，但實際拿到補助的人不多，比例僅3成多。桃園市住宅發展處觀察申請過關率不高的主因在於民眾對補助辦法不甚了解，今年特別準備資訊圖表解釋；住宅處也提醒補助與政府其他購屋優惠同時適用，已用新青安房貸購屋就無法再申請利息補貼。

住宅發展處表示，自購住宅與修繕住宅2項貸款利息補貼是中央政策，旨在協助民眾成家，前者貸款額度最高210萬元，後者最多80萬元。貸款利率依據身份資格分2種，一般民眾利率為郵儲利率加0.042%，低收、中低收、育有2名未成年子女家庭、65歲以上長者或特殊境遇家庭則有郵儲利率減0.533%優惠。

桃園去年申請自購住宅貸款利息補貼約6354件，通過2351件，申請過關率約37%，而申請修繕住宅利息補貼者約900名，申請過關有316名，合格率約35%。

住宅處指出，往年申請案合格率也多落在3、4成間，合格率難以提升原因在於民眾對於申請資格限制不甚了解，有些已辦青年首購貸款利率、新青安房貸者也會來申請，這些案件在審查階段都會被刷掉。另外，新婚夫妻因配偶持有一定比例房產也會影響資格。