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新青安滿一年 北北桃期間新推成屋戶數年增2成

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
新青安房貸政策滿一年，期間北北桃開案戶數達2798戶，比起前一年同期成長2成。圖／住展提供
新青安房貸政策滿一年，期間北北桃開案戶數達2798戶，比起前一年同期成長2成。圖／住展提供

財政部在去年8月起推出的青年安心成家購屋優惠貸款精進方案（新青安房貸）滿一周年，根據住展雜誌統計，這一年來北北桃開案戶數達2798戶，比起前一年2022年8月到2023年7月的2323戶增長2成，除了整體房市走熱帶動外，新青安也給予建商一定程度的推案信心。不過，隨新青安審核趨於嚴謹，加上房價走高，未來北北桃新成屋買盤或為新青安效益遞減的觀察指標之一。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，等同成屋版低自備方案的新青安，主要牛肉包括貸款年限長達40年，寬限期可享5年，房貸額度最高來到1000萬元，核貸成數最高8成，以及房貸利率不到1.8%，而最受惠的莫過於總價1500萬元以內的產品，先前財政部亦指出近乎8成的新青安案件都是在此總價水位內。惟以台北市來說，新成屋要壓低到這價碼有一定難度，搭不上順風車就沒有強行推案必要，這一年來推出新成屋的可售戶數都在50戶以內，建商態度傾向保守。

相對北市，新北市與桃園市房價在新青安方面就有表現機會，桃園市在這段時間的新成屋推案為1070戶，而新青安實施前一年則是652戶，成長了64.1%。先前只有小檜溪重劃區推出超過百戶的指標案，迎來新青安的這一年度，包括中壢區、楊梅區、龜山區、觀音區都見戶數不少的指標案，不乏來到一、兩百戶，推升量體，又規劃出主流的低總、兩房產品，像楊梅區的「文生璞芯」、觀音區富源地區的「青景喆」。

新北市近一年來則有1589戶的新推成屋量，較之前增幅14.9%，板橋區、三峽區、淡水區、三重區、五股區、鶯歌區皆有多戶數新成屋案推出，甚至超過兩百戶的指標案，且如淡水區淡海新市鎮的「和合海景」，和五股區、鶯歌區舊市區地帶的「紘盛小逸居」與「台北捷寶」，均是低總價的新青安適用款，還傳出順銷結案消息，建商如意算盤可見一斑。

陳炳辰指出，建商推出新成屋案雖較能掌控營造成本，但不比預售有款項收入，資產上得具實力，而當前新案熱況又以預售為主，新成屋房價也比中古成屋高，可創造的銷售買氣有其侷限性，運用新青安作為購屋誘因為一大助力。

新青安滿一周年，根據住展雜誌統計，一年來北北桃開案戶數達2798戶。圖／本報系資料照片
新青安滿一周年，根據住展雜誌統計，一年來北北桃開案戶數達2798戶。圖／本報系資料照片

建商 房價 新青安房貸

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