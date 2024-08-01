影／嘉市公辦都更住商大樓今動土 不畏農曆7月推案售價曝

嘉義市民族國小西側公有土地首期公辦都市更新案，2022年市府與得標的國城建設公司簽約，經1年多規畫，成為中彰雲嘉首例公辦都更案，上午舉行動土大典，國城將投資50億元，興建4棟地上15層地下3層的集合式住商大樓，2028年底完工交屋，推案逢台積電嘉縣設廠等房市利多，每坪售價47至53萬元，以最少2房型計算，售價逾千萬元，創嘉市區預售大樓新高價。

「嘉義都更好！」市府與國城建設辦喜事慶祝動土，會場充滿喜氣，市長黃敏惠、副市長林瑞彥、立委王美惠、國城建設總裁洪平森夫婦、副總經理洪嘉聰等共同焚香，祝禱開工順利，開心持鋤動土。

黃敏惠說，台中、彰化、雲林、嘉縣市等5縣市第一個完成招商公辦都更案，具指標意義，整合學產地、國產署、嘉市府及嘉縣府等4個公部門合作，歷經20年整合，加上得標高雄國城建設好口碑經驗豐富，洪平森妻子是嘉市人，洪總裁開心回妻娘家推案，建設全齡宜居住商大樓，結合周邊二期都更、民間建案投資等，建構繁榮發展精華區。

洪嘉聰說，基地面積1359坪，興建4棟住商集合式大樓，地上15層地下3層，推出234戶住宅及3店面，房型規畫2房、3房、4房等不同類型，含1樓分配教育部3店面、市府托嬰中心，建坪從最少26.75坪到最大4房50.14坪，公設比34%，每坪售價47至53萬元，即起開放預售。

為配合嘉市木都、畫都意象，因應氣候變遷及人行安全步道，規畫陳澄波廣場、木紋格柵，基地周邊退縮做學校人行安全步道，打造綠化及智慧ＡＩ大樓，洪嘉聰說，基地稀有、蛋黃區中的蛋黃，嘉市將跳躍式成長。