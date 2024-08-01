被指再生粒料使用率低 新北環保局：非每項工程都能用

新北焚化爐產出底渣，經熟化、分篩後即為「再生粒料」，可回填基地開挖或鋪路使用，審計報告指出，新北市年產量約為12萬公噸，去年市府決標工程件數僅7.26%用到再生粒料，不利去化。新北環保局表示，非每項工程都能使用再生粒料，新北去年產出11萬公噸、去化14萬公噸，首度使用超過產出，現正建置「焚化再生粒料追蹤管理平台」，已完成廠商遴選，開發系統中，將能更有效掌握使用情形，提升去化量並追蹤流向。

審計報告指出，環境保護局將轄內新店、 樹林及八里等3座垃圾焚化廠產生底渣，經破碎、篩分等方式產製底渣再生粒料，年產量約為12萬公噸，製作多元化產品供轄內公共工程使用。

審計報告統計，市府去年度1至8月市政府所屬機關使用再生粒料產品工程，僅占同期間決標工程件數的 7.26%，認為新北去化成效欠彰，且八里掩埋場採露天堆置底渣，藉由風乾降低底渣水分減輕重量節省處理成本，但未設置防止底渣及廢棄物飛揚、逸散相關設施，造成現場廢棄物飛揚及散發惡臭。

新北市環保局指出，根據環境部制訂的「垃圾焚化廠焚化底渣再利用管理方式」規定，焚化再生粒料使用用途及用地限制，非每項工程均可使用焚化再生粒料。

據環境部法令規定，焚化再生粒料有基地填築、路堤填築、港區填築、道路級配等；使用地點，則不能位於水源水質保護區、自然保留、保護區等規定。

環保局指出，為推動焚化再生粒料應用於公共工程，市府已成立跨局處推動平台，由副市長主持會議，去年總去化達14萬餘噸，較當年產出量11萬餘噸，約多去化3萬公噸。

環保局說，新北市已訂定「新北市氣候變遷因應行動自治條例」，目前正在議會審議中，待通過後，將再行訂定焚化再生粒料使用用途及摻配比例，以利工程主辦單位辦理。

環保局說，為系統化管理新北市公共工程使用焚化再生粒料，環保局目前正建置「焚化再生粒料追蹤管理平台」，目前已完成廠商遴選，正進行系統開發階段，開發完成後將可更有效掌控工程使用情形，再提升去化量能並有效追蹤焚化再生粒料流向。