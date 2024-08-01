獨家／台塑汽車在商用車領域首次從卡車跨足客車 搶攻台灣旅遊車市場

台塑汽車擴展商用車領域，繼卡車之後1日宣布與歐洲VDL集團合作，引進VDL為台灣市場設計、製造、組裝成SKD件後，引進台灣市場的正歐洲底盤車款。台塑汽車副總經理鄭有智就指出，這是台塑汽車首次從卡車進入到客車市場，雖然台灣在疫情過後以及兩岸關係的問題，一年市場僅約五六百台的規模，但此時是進入市場最佳的時間，在市場最不好的時候進入，市場終究會恢復正常，屆時將會有更好的成果。

台塑汽車表示，這是台塑汽車專注耕耘商用車市場多年有成之後的新里程碑，這次與VDL的合作不僅僅是商業上的夥伴關係，更是跨越國界的友誼，同時也為台灣的大客車與遊覽車市場，提供更優質的產品與價值。未來，台塑汽車和VDL集團將有機會攜手推動新能源交通運輸解決方案。

台塑汽車強調，台塑在商用車市場用心經營已近20年頭，專業組裝技術和全台服務網路設置完善，一年平均約有七、八百台的銷量，占卡車的市占率25%，台塑汽車一直希望可以擴展產品市場，此次是首次從卡車進入客車市場。台塑與VDL合作，針對台灣市場進行設計製造，目的希望提高台灣旅遊車市場的品質、安全性與舒適性。

排除市區公車、學生專車以及高速公路的定期車班，目前旅遊車市場規模一年僅約五六百台，規模並不大，不過台塑汽車認為，台灣的旅遊市場終究還是會起來，旅遊車市場的規模也會再擴大，台塑此時作好準備，對應未來將復甦的旅遊車市場，這時是最佳時機。

VDL集團成立於1953年，經過70多年的發展，已跨足重型商用車輛與小型汽車組裝生產、電動車、機械、食品加工、半導體等產業，集團涉足天文望遠鏡到先進物理領域對撞型粒子加速器的製造參與，堪稱是歐洲一流的綜合性工業集團。

台塑汽車表示，與VDL合作，是在經過詳實的市場研究調查後，針對台灣蜿蜒山路與繁忙都市的行駛環境，以及台灣安全法規及道路環境，和VDL反覆討論修改設計、組裝和測試，將旗下SB-4000大客車底盤產品再針對台灣市場的特殊需求改良，成為專為台灣量身設計的正歐洲底盤。