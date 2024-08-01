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搶低碳商機 國產攜手建越科技合資重置資源公司

中央社／ 台南1日電

混凝土大廠國產與崇越科技旗下環保工程事業「建越科技工程」，今天宣布成立合資公司「重置資源」，主要回收半導體生產後的晶圓細料或面板廠廢玻璃等，研發生產成再生低碳混凝土，供應國內工程需求，預計今年第4季出貨，今年底有望損益兩平。

國產為重置資源大股東，持股約7成，建越科技持有其餘3成股權。國產建材集團董事長徐蘭英、崇越科技董事長潘重良、建越科技董事長賴杉桂等人皆出席今天成立記者會。

徐蘭英說，國產因掌握科技建廠的需求，與科技業形成緊密伙伴關係，為了因應環境部將公告的「資源循環促進法」草案，將廢棄物轉變成廢棄資源，讓「科技廠的廢棄物成為我們的黃金」，優先循環再利用。

重置資源科技處理台灣AI晶圓與面板生產後回收的副產品原料，成為各種規格的「再生混凝土」等系列產品，掌握低碳市場潛在龐大商機。

賴杉桂表示，近年來全球環境永續政策風起雲湧，全球品牌大廠也希望供應商改用乾淨能源、工廠減少碳足跡、落實循環經濟等；今年全球對AI軟硬體有強勁需求，只是高端晶片生產會產生晶圓副產品，去化也成為科技業痛點。

他說，今年成立重置科技，擁有10多項專利的研發技術，加上國產與科技廠房有密切關係，可進一步因應2050淨零碳排的願景，成功去化上述副產品，完成循環經濟回收最後一哩路。

重置資源科技總經理林嘉政指出，重置資源廢料取得來源將有三種，包括晶圓廠、面板廠、營建業，將回收廢料研發生產為再生低碳混凝土，由於取得成本便宜，會比一般混凝土便宜1成，也能降低下游客戶建造成本。

他說，目前最大洽談個案再利用的最大廠商，為台灣某半導體大廠，預計今年第4季出貨，希望年底至少損益兩平，明年開始獲利，5年內讓重置資源能掛牌上櫃。

晶圓廠

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