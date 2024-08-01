7月車市超出預期 TOYOTA 與 LEXUS 繳出佳績

7月車市熱絡表現超出各方預期，吏有凱米颱風攪局，各車廠持續擴大販促力道，總市場最終領牌數達到45,678台(月增9.8%、年增7.8%)，創下近3年多來單月新高。車市表現熱絡，創下2005年以來的新高，在此之前2005年前七月為334,239台。

展望8月，雖然第一週即進入傳統民俗月淡季(8/4~9/2)，不過隨著國人消費觀念改變以及暑假顧客用車需求，加上各車廠持續提供高額優惠方案，預估8月份總市場為29,000台，比去年8月小小衰退1%

龍頭車廠和泰汽車再報佳音，旗下TOYOTA與LEXUS品牌於7月份合計登錄16,984台(年增2.9%)，市佔率37.2%，創下今年單月新高。累計今年1~7月總市場登錄台數278,181台，約與去年持平。

TOYOTA 7月登錄13,661台(年增5.1%)，冠軍車款COROLLA CROSS本月繳出4,393台，創下自2021年2月以來的單月新高，以優異的商品力持續站穩全市場NO.1的位置；商用及進口休旅霸主TOWNACE及RAV4本月也雙雙站上2,000台以上的銷售，以2,211台及2,121台的成績分居全市場NO.2及NO.3車款；小休旅冠軍YARIS CROSS本月亦繳出1,526台的銷售，位居全市場NO.5的位置。豪華車方面，LEXUS NX以1,554的登錄成績搶下全市場NO.4車款，本月全市場NO.1~NO.5皆為和泰旗下車款。Lexus 7月登錄3,323台(年減5.1%)，佔有率29.5%，高級車市場排名NO.1。

由於TOYOTA在8月將持續針對熱銷車款COROLLA CROSS(汽油)贈送「JVC 65吋顯示器」及80萬零利率專案，其他熱銷車款亦維持高額零利率優惠，更針對電動車款bZ4X推出150萬優惠低利貸款及首年充電半價好禮，預估TOYOTA+LEXUS 兩品牌登錄台數將可達到 9,500台，市佔率約32.8%。