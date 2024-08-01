快訊

愈被看好壓力愈大...奧運選手的紓壓方式 普通人也能學

氣候委員會名單出爐後 日經登卓榮泰專訪暗示可能重啟核電

以色列將被孤立？國際法庭認定「非法占領」

7月車市超出預期 TOYOTA 與 LEXUS 繳出佳績

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

7月車市熱絡表現超出各方預期，吏有凱米颱風攪局，各車廠持續擴大販促力道，總市場最終領牌數達到45,678台(月增9.8%、年增7.8%)，創下近3年多來單月新高。車市表現熱絡，創下2005年以來的新高，在此之前2005年前七月為334,239台。

展望8月，雖然第一週即進入傳統民俗月淡季(8/4~9/2)，不過隨著國人消費觀念改變以及暑假顧客用車需求，加上各車廠持續提供高額優惠方案，預估8月份總市場為29,000台，比去年8月小小衰退1%

龍頭車廠和泰汽車再報佳音，旗下TOYOTA與LEXUS品牌於7月份合計登錄16,984台(年增2.9%)，市佔率37.2%，創下今年單月新高。累計今年1~7月總市場登錄台數278,181台，約與去年持平。

TOYOTA 7月登錄13,661台(年增5.1%)，冠軍車款COROLLA CROSS本月繳出4,393台，創下自2021年2月以來的單月新高，以優異的商品力持續站穩全市場NO.1的位置；商用及進口休旅霸主TOWNACE及RAV4本月也雙雙站上2,000台以上的銷售，以2,211台及2,121台的成績分居全市場NO.2及NO.3車款；小休旅冠軍YARIS CROSS本月亦繳出1,526台的銷售，位居全市場NO.5的位置。豪華車方面，LEXUS NX以1,554的登錄成績搶下全市場NO.4車款，本月全市場NO.1~NO.5皆為和泰旗下車款。Lexus 7月登錄3,323台(年減5.1%)，佔有率29.5%，高級車市場排名NO.1。

由於TOYOTA在8月將持續針對熱銷車款COROLLA CROSS(汽油)贈送「JVC 65吋顯示器」及80萬零利率專案，其他熱銷車款亦維持高額零利率優惠，更針對電動車款bZ4X推出150萬優惠低利貸款及首年充電半價好禮，預估TOYOTA+LEXUS 兩品牌登錄台數將可達到 9,500台，市佔率約32.8%。

車市 顯示器

延伸閱讀

Lexus攜手高雄洲際酒店 推出8月限定試駕住房專案

前衛浮誇！日本 Varis Parts 視覺改 Toyota GR Corolla

油電宇宙逐漸成型 TOYOTA於2030年全產品均提供油電動力

一群車主向Toyota提起訴訟！起因竟是Mirai氫燃料車？

相關新聞

房東不退押金怎辦？內政部免費租屋法律諮詢今上路

為協助租屋族解決租屋糾紛，內政部長劉世芳表示，已委託法扶基金，自1日起開辦免費提供租屋族租屋糾紛法律諮詢服務。

車市好旺 7月掛牌45678台為近3年單月新高

進入傳統銷售旺季7月，雖受到凱米颱風影響領牌登錄中斷2~3天，但在主要車廠持續擴大販促力導刺激市場下，整體汽車市場買氣強...

新北203億土地、建物沒人繼承 最高單價15.5億落腳在這

新北市今年度逾期未辦理繼承登記的土地及建物，今起列冊管理，地政局統計列冊管理被繼承人共2127人、土地有1萬1384筆、...

高健康博覽會 中保科大秀 AI 智慧照護

中保科（9917）於世貿一館參加高齡健康產業博覽會(攤位B910) ，在展區中最大亮點就是首創「長輩活動樣態AI模型」，...

全盈支付低碳支付生態圈添生力軍WeMo Scooter 消費者可累積減碳紀錄

碳有價時代已走入個人生活，全家旗下全盈支付鎖定綠色族群，積極推動綠色消費行動，獨家推出的「減碳贏家」服務繼今年初第一階段...

搶食新青安、成屋案增2成 專家：建商如意算盤真如意

新青安上路滿一年，住展雜誌統計，可即買即用新青安的新成屋案，這一年來北北桃推案戶數達2,798戶，比起前一年同時期232...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。