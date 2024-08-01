建商如意算盤！ 北北桃新成屋戶數年增2成 搶新青安方案

新青安政策去年8月上路，迄今滿一周年，根據住展雜誌統計，可適用新青安的新成屋案，近一年北北桃開案戶數達2,798戶，較2022年8月到2023年7月的2,323戶增長2成，除了整體房市走熱帶動外，新青安也給予建商一定程度的推案信心。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，等同成屋版低自備方案的新青安，主要牛肉包括貸款年限長達40年，寬限期可享5年，房貸額度最高來到1,000萬元，核貸成數最高8成，以及房貸利率不到1.8%，而最受惠的莫過於總價1,500萬元以內的產品，先前財政部亦指出近乎8成的新青安案件都是在此總價水位內。

不過，若以台北市來說，新成屋要壓低到這價碼有一定難度，搭不上順風車就沒有強行推案必要，這一年來推出新成屋的可售戶數都在50戶以內，建商態度傾向保守。

相對之下，新北市與桃園市的房價在新青安方面就有表現機會，桃園市在這段時間的新成屋推案為1,070戶，而新青安實施前一年則是652戶，成長了64.1%。

先前只有小檜溪重劃區推出超過百戶的指標案，迎來新青安的這一年度，包括中壢區、楊梅區、龜山區、觀音區都見戶數不少的指標案，不乏來到一、兩百戶，推升量體，又規劃出主流的低總、兩房產品，像楊梅區的「文生璞芯」、觀音區富源地區的「青景喆」，符合新青安屬性，在強力後盾下，建商自然勇者無懼。

新北市近一年來則有1,589戶的新推成屋量，較之前增幅14.9%，板橋區、三峽區、淡水區、三重區、五股區、鶯歌區皆有多戶數新成屋案推出，甚至超過兩百戶的指標案，且如淡水區淡海新市鎮的「和合海景」，和五股區、鶯歌區舊市區地帶的「紘盛小逸居」與「台北捷寶」，均是低總價的新青安適用款，還傳出順銷結案消息，建商如意算盤可見一斑。