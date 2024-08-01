車市好旺 7月掛牌45678台為近3年單月新高

進入傳統銷售旺季7月，雖受到凱米颱風影響領牌登錄中斷2~3天，但在主要車廠持續擴大販促力導刺激市場下，整體汽車市場買氣強勁，總市場最終領牌數達到45678台，年增7.8%，是近3年多來單月新高。

和泰表示，旗下TOYOTA與LEXUS品牌於7月合計登錄16984台，年增2.9%，市占率37.2%，創下今年單月新高，累計今年1~7月總市場登錄台數278181台，年增0.3%，車市表現熱絡，也是2005年以來的新高。

和泰表示，其中TOYOTA 7月登錄13661台，年增5.1%，單一品牌市占率29.9%，冠軍車款COROLLA CROSS本月繳出4393台，是自2021年2月以來的單月新高；Lexus 7月登錄3323台，也在高級車市場排名第一。

展望8月，和泰表示，雖然第一周即進入傳統民俗月淡季，不過隨著國人消費觀念改變以及暑假顧客用車需求，加上各車廠持續提供高額優惠方案，預估8月總市場為29000台，TOYOTA在8月將持續針對熱銷車款COROLLA CROSS贈送「JVC 65吋顯示器」及80萬零利率專案，其他熱銷車款亦維持高額零利率優惠，更針對電動車款bZ4X推出150萬優惠低利貸款及首年充電半價好禮。