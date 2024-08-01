傳臨時開會調職員工 蝦皮：每年都因應業務人員調整

電商平台蝦皮購物2022年9月曾對台灣部分員工進行組織編制調整，現在又傳出蝦皮對台灣員工召開臨時會議調職。蝦皮今天說明，每年都因應業務方向進行人員調整，但不願透露受影響人數。

蝦皮向中央社記者表示，「公司因應業務方向每年都會進行人員調整，相關變動皆符合台灣勞動法令」。

壹蘋新聞網引述網友7月31日在社群平台Threads的發文指出，某個橘色購物網站召開臨時會議，只花3分鐘就要調職一批員工，不少網友回覆留言認為是蝦皮購物，並質疑是否「裁員事件重蹈覆轍」。

蝦皮曾於2022年9月發出聲明，為提升營運效率及自主性，已就台灣辦公室部分員工進行組織編制調整。蝦皮當時強調，組織調整不影響營運，不便透露受到組織調整影響的人數。