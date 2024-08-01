高健康博覽會 中保科大秀 AI 智慧照護

中保科（9917）於世貿一館參加高齡健康產業博覽會(攤位B910) ，在展區中最大亮點就是首創「長輩活動樣態AI模型」，同時應台中市社會局邀請，同步在高齡宜居城市館-台中館，聯合展出臺中市「獨居老人緊急救援系統」服務。

中保科結合24小健康守護中心，至今服務全國超過12個縣市，投入各縣市社會局處委託獨居長者的居家安全通報服務，累計照護2.5萬位獨家長者；中保科同時響應政府政策，用溫度及科技照顧更多高齡者，集團已經在台北、新北、桃園已經開設了五間日照中心，希望能為高齡長者及其家人提供安全安心健康的全時照顧系統與支持，並善盡ESG企業社會責任。

在技術創新上，中保科首次亮相「熱顯像跌倒偵測器」，最大特色是首創鏡頭偵測方式，只有透過身體骨架就可以進行跌倒的判斷，保留客戶隱私性，此項跌倒偵測設備也會在高齡健康博覽會展場上提供民眾體驗。

台灣已進入高齡化社會，自2006年開始，中保科技集團即已經跨入健康照護領域，並讓外界了解，中保科針對高齡者提供友善的「智慧安全」與「智慧健康」的解決方案。中保科研發的「長輩活動樣態AI模型」，提供客戶活動樣態分析、主動提醒預報以及智能風險分析。

透過在長者居家動線佈建無線微波感應器，在沒有監視鏡頭不侵犯隱私也不影響長輩日常生活的前提下，偵測活動與體溫藉此紀錄日常生活狀況進而分析歸納平日生活樣態。利用大數據及AI分析，主動偵測，長輩們不用再佩戴呼叫按鈕或相關的裝置，AI系統會判斷異常事件，主動提醒健康守護中心人員主動聯繫通知長輩或家人，達到主動發現異常的事件。