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搶食新青安、成屋案增2成 專家：建商如意算盤真如意

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／住展雜誌提供
房市示意圖。圖／住展雜誌提供

新青安上路滿一年，住展雜誌統計，可即買即用新青安的新成屋案，這一年來北北桃推案戶數達2,798戶，比起前一年同時期2323戶增長兩成，其中桃園最狂，大增逾六成。

除了整體房市走熱帶動外，新青安也給予建商一定程度的推案信心。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，等同「成屋版」低自備方案的新青安，主要牛肉包括貸款年限長達40年，寬限期可享5年，房貸額度最高來到1,000萬元，核貸成數最高8成，以及房貸利率不到1.8%。

此條件下，最受惠的莫過於總價1,500萬元以內的產品，先前財政部亦指出近乎8成的新青安案件都在此總價水位內。

惟以台北市來說，新成屋要壓低到這價碼有一定難度，搭不上順風車就沒有強行推案必要，這一年來推出新成屋的可售戶數都在50戶以內，建商態度傾向保守。

相對之下，新北市與桃園市的房價在新青安方面就有表現機會，桃園市在這段時間的新成屋推案為1070戶，而新青安實施前一年則是652戶，成長了64%。

先前只有小檜溪重劃區推出超過百戶的指標案，新青安的這一年度，包括中壢區、楊梅區、龜山區、觀音區都有戶數不少的指標案，不乏來到一、兩百戶，推升量體，又規劃出主流的低總、兩房產品，像楊梅區的「文生璞芯」、觀音區富源地區的「青景喆」，符合新青安屬性，在強力後盾下，建商勇者無懼。

新北市近一年來則有1589戶的新推成屋量，較之前增幅約15%，板橋區、三峽區、淡水區、三重區、五股區、鶯歌區皆有多戶數新成屋案推出，甚至超過兩百戶的指標案。

如淡水區淡海新市鎮的「和合海景」，和五股區、鶯歌區舊市區地帶的「紘盛小逸居」與「台北捷寶」，均是低總價的新青安適用款，還傳出順銷結案消息，建商如意算盤真如意。

陳炳辰指出，建商推成屋案雖較能掌控營造成本，但不比預售有款項收入，資產上得具實力，而當前新案熱況又以預售為主，新成屋房價也比中古成屋高，可創造的銷售買氣有其侷限性，但有新青安加持，仍有佳績。

不過隨著新青安審核趨於嚴謹，加上房價走高，北北桃新成屋買盤與新青安的距離越來越遠，新青安效益可能遞減，後續有待觀察。

新青安上路一年前後北北基桃新成屋戶數比較。資料來源／住展雜誌
新青安上路一年前後北北基桃新成屋戶數比較。資料來源／住展雜誌

建商 房價 房貸

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