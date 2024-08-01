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新莊副都心千坪地沒人要? 地政局：祖先土地在呼喚

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
新北單筆未辦繼承價值最高的土地，鄰近機捷新莊副都心站 圖／新北市地政局提供
新北單筆未辦繼承價值最高的土地，鄰近機捷新莊副都心站 圖／新北市地政局提供

新北市地政局表示，113年度逾期未辦理繼承登記的土地及建物，自1日起列冊管理，統計列冊管理的被繼承人共2,127人、土地11,384筆、建物632棟，土地總面積259.69公頃，以113年公告現值估算，總價值超過203.24億元。

若以單筆價值來看，共有7筆土地超過億元，其中最高價的位於新莊副都心，為面積約1178坪、價值15.5億元的商業區土地，鄰近機捷新莊副都心站，新北市政府地政局呼籲繼承人儘速辦理繼承登記，以維護個人財產權益。

新北市地政局地籍科科長王珮榕指出，依據土地法第73條之1規定，自繼承開始日起逾1年未辦理繼承登記者，經公告繼承人於3個月仍未申請，由直轄市、縣市政府地政機關列冊管理15年，期間內仍可向地政事務所申辦繼承登記；逾15年仍未辦理所有權移轉者，將移請財政部國有財產署公開標售，所得價款保存10年，如無人申領則歸屬國庫。

王珮榕提醒，民法規定子女對父母的扶養及財產繼承並無性別差異，均有扶養義務及繼承財產權利，同性婚姻配偶間準用民法繼承編規定，也有相互繼承的權利，若因繼承人人數眾多難以會同或協議辦理繼承登記，可由其中一人以上申請登記為全體繼承人公同共有，以避免不動產列冊管理期滿被標售。

民眾若想了解未辦繼承不動產資訊，可上新北不動產愛連網的「逾期未辦繼承土地列冊管理資料查詢」。

如果對申辦繼承登記有任何疑問，可洽新北市各地政事務所，或上地政局官網「業務專區」的「登記」項次下查詢相關申辦流程及應備文件。

同性婚姻 新莊副都心

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