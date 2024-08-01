快訊

蘋果iPhone 16實機新色曝光！5色爭豔這顏色更好看 鏡頭100%垂直排列

JPEX虛擬貨幣吸金案偵結起訴3人 藝人陳零九獲不起訴

LINE訊息常漏接踩社交大雷！教你檢查「即時通知設定」 不怕未讀未回

運動商機大 全球中央剖析兆元產業

中央社／ 台北1日電

隨著巴黎奧運舉行，加上職業運動蓬勃發展，全球運動浪潮方興未艾，世界正進入運動紅利的時代。對國家或城市而言，運動往往是名利雙收的好事業，《全球中央》8月號封面故事全方位透視各國如何發展運動經濟。

巴黎奧運、歐洲國家盃足球賽成為全球關注焦點下，運動經濟也成為人們討論的話題，然而砸大筆錢辦奧運，真能帶來期待中的經濟效應？法國人又如何看待？

近年來歐洲經濟蕭條，足球成為人民的生活重心。在滿是壞消息的時刻，今年的歐國盃具有振奮人心、讓人忘卻不景氣、地緣動亂等不如意的效應，帶來的經濟效益更不容小覷。

美國職業運動蘊含龐大商機，頂尖運動明星簡直就是一台印鈔機。以日籍球星大谷翔平為例，他與道奇簽下一張10年7億美元合約，足以在台北買下1000戶中小型公寓。

發人省思的是，人口僅2600多萬的澳洲，人民卻有超高的運動參與度，加上與運動產業相互支持，澳洲奧運成績早已超越許多老牌運動大國，躋身強國之林。

運動，讓國家更給力，讓經濟更加分，台灣也冀望運動成為下一個兆元產業。封面故事〈衝刺運動經濟〉深入報導奧運經濟學、不只會吸金的歐國盃、商機驚人的美國職業運動、多角經營的日本職棒與聞名國際球壇的「台式應援」等。

中國為扭轉經濟前景，正將廉價商品運送到全球各角落，這是繼20多年前中國衝擊全球製造業後，又一次以規模數兆美元計的考驗。這次的「中國衝擊2.0」挾著外貿「新三樣」（電動車、鋰電池與太陽能板），成為歐美對中國啟動貿易戰的根源。

西方國家積極應對中國「新三樣」的同時，馬來西亞、印度等發展中國家仍受困於「中國衝擊1.0」，各式各樣的中國廉價商品傾銷之下，當地中小企業生存備受威脅。

專題〈中國衝擊2.0〉解析美國對中關稅戰的來龍去脈、中國的「新質生產力」、中國跨境電商擴大廉價品衝擊、德國與韓國工業優勢拉警報、印度與馬來西亞飽受傾銷之苦與台灣傳統產業如何備戰因應。

本期〈看世界〉來感受園林之美。先到倫敦肯辛頓花園，探索皇家風情與自然魅力，接著到綠意盎然的新德里羅迪公園、散步好去處的巴黎杜樂麗花園、四季各有風情的東京小石川後樂園、江南古典園林上海豫園、充滿藝術氣息的河內成章越府與霧峰林家宅園。

訂閱《全球中央》一年12期特價1280元，學生訂戶優惠價998元，請電洽(02)2505-1180轉分機896。讀者也可以上網https://www.ysgoshopping.com訂購《全球中央》各期電子版雜誌，每期優惠價79元，歡迎體驗。

巴黎奧運 運動

延伸閱讀

奧運拳擊／拚獎牌成色升級 吳詩儀：非結束是另一個開始

奧運網球／夢幻男雙止步8強 納達爾感謝球迷也暗示不打美網

奧運圖輯／桌球高承睿不敵瑞典大黑馬 止步16強

影／同根生「紅紅」嗨翻巴黎文化奧運 關公舞紅到巴黎

相關新聞

淘寶人民幣99元免運將上線！5千萬件商品讓蝦皮「直接下課」？這類賣家慘了

window.location.href="https://udn.com/news/story/6839/8132600";

高健康博覽會 中保科大秀 AI 智慧照護

中保科（9917）於世貿一館參加高齡健康產業博覽會(攤位B910) ，在展區中最大亮點就是首創「長輩活動樣態AI模型」，...

全盈支付低碳支付生態圈添生力軍WeMo Scooter 消費者可累積減碳紀錄

碳有價時代已走入個人生活，全家旗下全盈支付鎖定綠色族群，積極推動綠色消費行動，獨家推出的「減碳贏家」服務繼今年初第一階段...

搶食新青安、成屋案增2成 專家：建商如意算盤真如意

新青安上路滿一年，住展雜誌統計，可即買即用新青安的新成屋案，這一年來北北桃推案戶數達2,798戶，比起前一年同時期232...

新莊副都心千坪地沒人要? 地政局：祖先土地在呼喚

新北市地政局表示，113年度逾期未辦理繼承登記的土地及建物，自1日起列冊管理，統計列冊管理的被繼承人共2,127人、土地...

全國369.4萬人參加傳銷商 女性仍為主力、但僅99萬人領到佣金

公平交易委員會發布去年多層次傳銷事業經營發展狀況調查結果，去年331家傳銷事業之營業總額達1083.68億元，較前一年增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。