運動商機大 全球中央剖析兆元產業

隨著巴黎奧運舉行，加上職業運動蓬勃發展，全球運動浪潮方興未艾，世界正進入運動紅利的時代。對國家或城市而言，運動往往是名利雙收的好事業，《全球中央》8月號封面故事全方位透視各國如何發展運動經濟。

巴黎奧運、歐洲國家盃足球賽成為全球關注焦點下，運動經濟也成為人們討論的話題，然而砸大筆錢辦奧運，真能帶來期待中的經濟效應？法國人又如何看待？

近年來歐洲經濟蕭條，足球成為人民的生活重心。在滿是壞消息的時刻，今年的歐國盃具有振奮人心、讓人忘卻不景氣、地緣動亂等不如意的效應，帶來的經濟效益更不容小覷。

美國職業運動蘊含龐大商機，頂尖運動明星簡直就是一台印鈔機。以日籍球星大谷翔平為例，他與道奇簽下一張10年7億美元合約，足以在台北買下1000戶中小型公寓。

發人省思的是，人口僅2600多萬的澳洲，人民卻有超高的運動參與度，加上與運動產業相互支持，澳洲奧運成績早已超越許多老牌運動大國，躋身強國之林。

運動，讓國家更給力，讓經濟更加分，台灣也冀望運動成為下一個兆元產業。封面故事〈衝刺運動經濟〉深入報導奧運經濟學、不只會吸金的歐國盃、商機驚人的美國職業運動、多角經營的日本職棒與聞名國際球壇的「台式應援」等。

中國為扭轉經濟前景，正將廉價商品運送到全球各角落，這是繼20多年前中國衝擊全球製造業後，又一次以規模數兆美元計的考驗。這次的「中國衝擊2.0」挾著外貿「新三樣」（電動車、鋰電池與太陽能板），成為歐美對中國啟動貿易戰的根源。

西方國家積極應對中國「新三樣」的同時，馬來西亞、印度等發展中國家仍受困於「中國衝擊1.0」，各式各樣的中國廉價商品傾銷之下，當地中小企業生存備受威脅。

專題〈中國衝擊2.0〉解析美國對中關稅戰的來龍去脈、中國的「新質生產力」、中國跨境電商擴大廉價品衝擊、德國與韓國工業優勢拉警報、印度與馬來西亞飽受傾銷之苦與台灣傳統產業如何備戰因應。

本期〈看世界〉來感受園林之美。先到倫敦肯辛頓花園，探索皇家風情與自然魅力，接著到綠意盎然的新德里羅迪公園、散步好去處的巴黎杜樂麗花園、四季各有風情的東京小石川後樂園、江南古典園林上海豫園、充滿藝術氣息的河內成章越府與霧峰林家宅園。

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