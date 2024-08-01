鐵板燒產值逐年成長 王品多品牌分攻突圍

台灣鐵板燒產值逐年成長，吸引各連鎖餐飲品牌進入，王品集團近年發展多品牌策略，旗下有4個鐵板燒品牌，分攻不同價格帶，可共享供應鏈綜效，已有逾20%的市占率，今年將以高價、平價品牌為展店主力，力拚未來市占達30%。

台灣鐵板燒產值逐年成長，2023年受惠疫情解封、內需爆發，推估全年產值超過新台幣120億元，年增率達66%，成長力道強勁。

其中，以高價鐵板燒市場最受到矚目，一年營收規模合計已近百億元，近年吸引各大餐飲集團，包括初魚、王品集團、婚宴業者新天地、台灣吃到飽龍頭「饗賓集團」等陸續進入市場。

王品集團近年發展多品牌策略模式，以鐵板燒品類而言，旗下已有4個品牌，囊括不同價格帶，阪前平均客單價近新台幣2000元，夏慕尼則在千元左右，hot7、就饗則主打平價路線。

王品集團現有精緻餐飲、休閒餐飲、火鍋、泛中餐與快食尚5大事業群，目前在火鍋、鐵板燒與燒肉市場領域，都以多品牌攻占市場。

王品董事長陳正輝先前分析，同一領域多品牌發展，可共用集團供應鏈能量，達到快速展店、垂直搶市占率的綜效，未來在這些賽道的品牌市占率都要達到30%；目前鐵板燒市場中，王品集團的市占已逾20%。

針對後續展店計畫，王品對中央社記者表示，夏慕尼全台店數已有14間，今年會以阪前、就饗為展店主力，就饗於7月在高雄展店兩家，並持續尋覓拓店地點，阪前預計在第4季會再展店2家。