快訊

蘋果iPhone 16實機新色曝光！5色爭豔這顏色更好看 鏡頭100%垂直排列

JPEX虛擬貨幣吸金案偵結起訴3人 藝人陳零九獲不起訴

LINE訊息常漏接踩社交大雷！教你檢查「即時通知設定」 不怕未讀未回

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賈靜雯賣天母豪宅帳面賺460萬 房仲算：其實平盤

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
天母「龍邦國宴」。圖／台灣房屋朗居天母店提供
天母「龍邦國宴」。圖／台灣房屋朗居天母店提供

最新實價揭露，天母中古豪宅「龍邦國宴」頂樓戶，4月以約1.17億元交易，每坪110.6萬元，資料顯示，原屋主為藝人賈靜雯，她在2020年9月以1.12億元買進，持有三年多轉手，帳面增值460萬元，新買家為天母人以現金購入。

台灣房屋天母忠誠加盟店店東賴彥廷表示，「龍邦國宴」屋齡已25年，屬天母早期使館特區的豪宅，擁有面磺溪第一排、公設比僅21%等的優勢，住戶相對穩定。

他表示，社區屋主雖有藝人光環，不過畢竟屋齡高，再加上坪數大、總價高，加上現在多數高資產族目光著眼於市區新豪宅，天母豪宅客層較少，普遍銷售期較長，這次交易的頂樓戶，雖然帳面上增值460萬，但扣除稅負以及持有成本，其實頂多是平盤出脫。

台灣房屋集團趨勢中心觀察，今年上半年天母億元豪宅共有5筆交易，而去年同期則有16筆，其中包括8筆新完工豪宅「力麒天沐」的交易；今年上半年平均成交單價為121.8萬元，較去年同期的120.9萬元微增0.7%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，今年天母豪宅看似降溫，不過主要是去年有8筆「力麒天沐」交屋，再加上今年上半年尚未揭露完，因此整體交易量略比去年遜色，單價增幅也有限。

不過天母居住氛圍靜謐，再加上有外僑學校、三大百貨齊聚、商圈機能成熟等優勢，讓許多有國際背景的企業主或華僑，為了孩子學校的就讀需求置產，不少老天母人也鍾情異國氛圍，換屋或為子女置產，還是選定天母居住，買盤穩定，因此也頗抗跌保值。

第一建經研究中心副理張菱育分析，以豪宅價格來說，天母豪宅單價130~160萬元上下，相較其他市中心豪宅區段來的經濟實惠，仍吸引區域認同度高的特定族群目光，大多數買方為自住需求，屋主也大多惜售，也成為獨樹一格的豪宅區。

天母豪宅交易狀況。資料來源／台灣房屋
天母豪宅交易狀況。資料來源／台灣房屋

力麒 豪宅

延伸閱讀

柯文哲喊祭旗提告卓冠廷吞敗 審理意外曝柯P、高虹安豪宅會面

「倚天四美」與小6歲老公結婚8年 曝甜蜜秘訣

影／台中豪宅大樓婦竟無防護高空擦玻璃…驚險畫面曝光 讓人捏把冷汗

中職／大逆風也攔不住！張育成天母敲反方向暴力兩分砲

相關新聞

淘寶人民幣99元免運將上線！5千萬件商品讓蝦皮「直接下課」？這類賣家慘了

window.location.href="https://udn.com/news/story/6839/8132600";

高健康博覽會 中保科大秀 AI 智慧照護

中保科（9917）於世貿一館參加高齡健康產業博覽會(攤位B910) ，在展區中最大亮點就是首創「長輩活動樣態AI模型」，...

全盈支付低碳支付生態圈添生力軍WeMo Scooter 消費者可累積減碳紀錄

碳有價時代已走入個人生活，全家旗下全盈支付鎖定綠色族群，積極推動綠色消費行動，獨家推出的「減碳贏家」服務繼今年初第一階段...

搶食新青安、成屋案增2成 專家：建商如意算盤真如意

新青安上路滿一年，住展雜誌統計，可即買即用新青安的新成屋案，這一年來北北桃推案戶數達2,798戶，比起前一年同時期232...

新莊副都心千坪地沒人要? 地政局：祖先土地在呼喚

新北市地政局表示，113年度逾期未辦理繼承登記的土地及建物，自1日起列冊管理，統計列冊管理的被繼承人共2,127人、土地...

全國369.4萬人參加傳銷商 女性仍為主力、但僅99萬人領到佣金

公平交易委員會發布去年多層次傳銷事業經營發展狀況調查結果，去年331家傳銷事業之營業總額達1083.68億元，較前一年增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。