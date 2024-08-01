日圓匯率後市 專家：今年底之前很難升破150

日本銀行31日宣布升息15個基點，並且逐季縮減購債規模，日圓匯率應聲升值破151關卡，晚間來到150.8價位，對於日圓後市及日股後續表現，國泰世華銀首席經濟學家林啟超認為，由於聯準會降息，應不至於降到3碼，因此日圓今年底之前，仍不易升破150關卡，至於日股，由於日圓匯率升值，將使企業海外收益帳面數字縮水，加上日股先前已創高點，後續不無回檔可能。

日圓匯率在日本央行發布最新緊縮貨幣政策版本之後，先是升值至151至152價位，隨即又回貶至接近154價位，但接近傍晚又再升破151，這也是近期以來日圓升幅最大的價位，林啟超認為，後續日圓升值力道如何，得觀察三大面向，一是聯準會降息幅度是降2碼或3碼，二是日本銀行是否十月再度升息，三是金融市場、股市的動盪會否牽動日本人賣股結束套利交易並且回補日圓部位返還銀行。

林啟超指出，雖然利率期貨反映對今年底之前聯準會降息3碼的預期，但他認為應仍以9月及12月各1碼可能最高，不太可能11月再降一次，相對也使日圓升破150的機率降低。

對於日本銀行31日公布的緊縮貨幣政策內容，林啟超分析，除了日本銀行升息15個基點至0.25%之外，日本銀行也明確表態對於5.7兆的購債規模，未來逐季調整，而且每季減4千億，直至接近2.9兆日圓的水準。

綜合來看，林啟超分析，日本銀行之所以決定這次不僅縮減購債規模，還要升息，一方面更加速推動貨幣政策正常化，另一方面則是輸入型通膨從2月以來就升溫，六月年增率已來到9%。他進而指出，今年春鬥以來，產業薪資調整範圍已外擴到更多企業，也帶動整個服務業的通膨，使日行作出升息決定，尤其日行也表示，今年第四季，即10月，或明年均有可能升息，也使市場更普遍認為後續利率將繼續上升推動日圓升值，日圓匯率也在周三作出表態，已升破151。

至於日股表現，林啟超則分析，由於升息之後，對於日本企業的海外盈餘，將是減分，而非加分作用，因此會影響日本企業的獲利。他進而以豐田汽車為例，豐田先前在日圓大幅貶值時期，有47%的獲利來自匯兌利益，如今日圓升值，這些匯兌利益自然會減少，也會進而反應在股價，並且讓日本股市進而從先前的高檔先行沈澱。