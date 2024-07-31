與美術館為鄰！由鉅建設國際景觀宅「由鉅大恆」受矚目

台中市西區房市發展隨著人文藝術、文創產業集中聞名，草悟道、美術館周邊建案持續水漲船高，尤其「由鉅大恆」等知名豪宅矗立，形成高奢聚落，吸引不少政商名流移居，甚至媒合外資入住提升買房意願。業者表示，擁有公園、綠地、河岸等自然珍景，構成永久棟距的條件，更顯保值性佳。

以美國而言，紐約曼哈頓地標Tower Verre豪宅53West53，位於曼哈頓中城，超高層建築總高達320公尺，優雅的錐形挺立有著直衝雲霄的態勢，大樓的一側緊鄰著紐約西53大街的紐約現代美術館MoMA，因藝術氛圍，住宅區的精華地段房價持續上揚。

此外，紐約除了曼哈頓區外，位於皇后區的長島市也因鄰近野口勇博物館、蘇格拉底雕塑公園等，獨樹一格的生活步調美學，在人口密度高的紐約市取得完美的居住平衡，就算偏市中心側區，房價也具備高度競爭力。

亞洲區以日本東京而言，六本木因三得利美術館建置的藝術氣息、綠地優勢及交通核心，位居東京23區前四大高級住宅區指標之一。

更值得關注的是，日本福岡受熊本區域急速發展的影響帶動，包括台積電（2330）設廠、SONY投資等因素，福岡市是2023年包括外國人在內總人口增幅最高的城市，而福岡區域也因大濠公園湖畔、福岡市美術館，讓海外人士投資相應的不動產更有吸引力。

焦點回到台灣，根據內政部數據顯示，外國人今年第1季在台取得290棟建物，是2022年以來同期新高，土地、建物取得面積也較去年大增不少。近三年來，外籍人士來台買億元豪宅的案例，包含台北市松山區「潤泰敦峰」、大直「西華富邦」、內湖別墅「樸山水澗」、台中「由鉅大恆」等案。

其中，外國人今年第1季取得建物總面積約1.16萬坪，其中台中市以土地40筆、建物取得32棟，持續攀升中，而高雄市建物取得面積則以6,040坪，占全台約51.7%，近年來外資遷移加上台積電設廠拍板，普遍看好未來房市，外籍人士積極進場購屋。

盤點台灣北、中、南七個國家級、具代表性的藝文展演場館，從高雄美術館生活圈到台中國美館特區都是知名豪宅聚落，觀察近年周邊1公里內、屋齡2年以上的交易量及房價變化，發現各藝文展演場館周邊房價均上揚，不管是居住品質或資產價值都具絕對競爭力。

台中曾被美國知名媒體CNN選為「台灣最宜居的城市」，西區更是台中自住客公認最想入住的區域之一，因地理位置精華，又具備公園綠地，加上區域內可利用土地可說是一地難求，以大坪數豪宅規格也因推案少，區域內幾乎是典藏建案，形塑出建案保值力，吸引不少注重高品質生活客群進場。

台中建築經營協會市調委員白洪章指出，「由鉅大恆」位於國美館正對面，基地831坪，5至28樓為標準樓層，單層2戶規劃140、160坪，不僅是中台灣首座鑽石級智慧建築，也為國美館特區樹立豪宅標竿。

由鉅建設董事長林嘉琪說：「由鉅的選地哲學一向著重於選擇與綠地為鄰，以公園第一排、角地，有舒服的棟距及視野為首要目標」，以國美館特區或七期為例，建案擁有的棟距與住宅視野景觀不同，可助益成交價格達到每坪10%至15%，享有綠地的同時，也擁有房產保值力。