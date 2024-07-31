明舒公司將參與打造台中港離岸風電海纜長期運維基地 估2027年完工

台灣港務公司台中港務分公司31日宣布，國際海洋（7583）大股東明舒公司，獲選為台中港2號碼頭後線土地投資第2案最優投資人，將助力打造台中港離岸風電海纜長期運維基地，全案預計明年下半年開工，2027年完工營運。

台中港務分公司指出，海底電纜在離岸風電產業中，扮演連接離岸風場與陸域電網的關鍵角色，被譽為該產業的生命線。

為此，港務公司規劃台中港2碼頭後線作為離岸風電海纜長期運維基地，該基地將支援多個台灣離岸風場的運維需求，包括已營運的海洋、台電一期、海能、大彰化一期及彰芳西島風場，未來還將擴展至雲林、中能、大彰化二期及海龍風場，商機可期。

台中港2號碼頭後線土地，共分2案先後招商，第1案已於2023年9月由東方風能科技公司標得，投資面積1.26公頃，目前正規劃興建中。

第2案由明舒公司以最高投標價格獲選為最優投資人，成功獲得台中港2號碼頭後線土地的租賃經營權，投資面積1.24公頃。

明舒公司將投資開發台中港2號碼頭後線，作為離岸風電運維期海底電纜物流及相關用途，此次投資將大力推動台中港離岸風電產業的發展。

為配合政府發展綠能政策，台灣港務公司在離岸風電產業中，規劃了四大營運主軸：「風機預組裝基地」、「風電國產化基地」、「港勤運維」及「人才培訓」。

台中港肩負離岸風電作業母港的使命，在港勤運維方面，不僅規劃港勤公司提供離岸風電的海上運輸等相關服務，自2020年起，更逐步規劃離岸風電海纜運維用地，並選定台中港2號碼頭後線作為海纜長期運維基地，以滿足離岸風電產業作業需求。