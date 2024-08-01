統一集團多元布局 動能UP

統一（1216）多元大布局，集團受到整併家樂福營收加持，以及旗下統一超、統一中控、統一實等獲利穩定，上半年營收繳出佳績，預期獲利也將同步增溫，法人認為，統一集團下半年可能會更好。

統一集團近期在數位驅動上也更進一步，日前併購台灣 Yahoo電子商務部，衝刺電商布局，朝著建構「亞洲流通生活平台」的願景邁進。

統一集團董事長羅智先認為，電商布局上統一正處於前所未有的機會，營運策略要朝著「穩健、健康」方向挺進，當機運來的時候，統一不能不在跑道上，統一投資投資YAHOO著眼數位經濟驅動將成為生活一部分。

在電商布局部分，統一與Yahoo將分別持有Yahoo台灣電子商務業務八成與兩成的股份，統一取得合資公司營運主導權，整體交易包含後續營運投資的總金額為1億美元（約新台幣32億元）。統一指出，這是在已投資Yahoo台灣電子商務業務2,500萬美元可轉換公司債的基礎上，雙方深化合作。

針對家樂福，量販店部分不會刻意增加，但在超市上還會有很大的空間，統一集團指出，家樂福展店會以超市為主，以地點來說，過去在中南部相對比較欠缺，目家樂福表示，未來展店首要目標是開至500家店，每年希望淨增加15家。

統一超則是在今年7月達到7,000店大關，統一超表示，台灣展店沒有天花板。