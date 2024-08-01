貨櫃三雄看好下半年營運 沒懸念

貨櫃海運下半年有三個變數，將牽動海運業者營運，業內人士說，貨櫃三雄長榮（2603）、陽明 （2609）、萬海（2615）下半年營運「很好，沒有懸念」，但是不是會「非常好」則還要觀察。

法人指出，對於貨櫃海運業而言，下半年紅海危機、美中科技與貿易戰、美東碼頭勞資協商等三事件的走勢與變化，可能會讓三雄的獲利衝上新高峰。

值得注意的是，貨櫃三雄現在手上現金滿滿，其中，長榮、陽明的每股淨值都高於股價甚多，長榮的每股淨值超過220元，股價才170元；陽明每股淨值80元以上，股價才63元。貨櫃航商光未分配盈餘的孳息，每年就高達數十億元。

至於紅海危機之後，由於運價高漲，貨櫃三雄今年繼續大賺，就即將公布的第2季獲利而言，部分航商的獲利季增幅度可能近一倍，更遑論跟去年同期比，增幅會更大。

從哈瑪斯領袖被刺身亡後，看紅海危機問題，這恐怕會讓葉門武裝分子更有封鎖海域的理由。業內人士說，對於武裝份子而言，封鎖紅海成為他們日常工作之一，且沒有停止的跡象。

至於美中貿易、科技戰，在美國總統大選前開始醞釀，選後恐怕會加劇，這也將牽動整體運輸鏈的景氣。

另外，全球海運業界關注的美東碼頭工人勞資協商問題，預期勞資協商恐怕不會太順利，罷工的疑慮仍高。