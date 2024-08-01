中東風雲急 海運價看漲 貨櫃三雄：持續繞道航行

以哈緊張再升溫，8月運價恐由盤轉升。貨運海運運價連三跌之後，哈瑪斯領導人哈尼雅在伊朗首都德黑蘭遇刺身亡，中東緊張局勢驟然升級，紅海面臨全面封鎖危機。海運業者指出，此舉可能打破8月運價的向下盤整格局，再度進入上升軌道。

哈瑪斯領袖遇刺身亡，以哈恐難和談，國內指標航商表示，短期不可能重返紅海，後續恐續牽動運價，將密切觀察。對於以哈的緊張局勢，國內貨櫃三雄貨櫃輪業者指出，紅海地區情勢未趨緩前，船公司仍持續繞行以維持航行安全。

紅海危機升級概況 圖／經濟日報提供

阿拉伯世界將哈尼雅的死歸咎於以色列，由於地點發生在伊朗，伊朗外交部發言人卡納尼強調「哈尼雅的血不會白流」，相關官員也說，絕不善罷甘休。預期地緣政治的動盪可能加劇，將牽動全球貿易鏈。

業者指出，因為紅海危機，貨櫃船舶已繞行好望角，並且形成海運供需吃緊，此次以哈局勢升溫，是否再影響其他地區，還待觀察。

紅海危機在去年11月下旬爆發後，葉門青年運動武裝組織（Houthi或譯胡塞）阻斷前往紅海的船隻通過蘇伊士運河，導致船舶必須繞道非洲好望角，大幅拉長航行時間與提升各項成本，推升遠東到歐美航線每FEU（40t呎櫃）數度衝破1萬美元大關。

中東複雜的地緣衝突變化難以預測，運價變動是供需造成的，海運公司沒有辦法掌握任何運價的變動，只要胡塞組織不宣布停火，海運公司無法確保船舶及船員安全的情況下，不會考慮重返紅海；現在海運公司能做的事，只有全力提高船舶跟貨櫃的周轉率。

直到上周貨櫃海運運價連三跌，根據航商、貨攬業者的個別資訊，近期運價走到波段的天花板，原本認為在美國大選前，貨櫃海運量縮價跌，未來一個月運價進入整理期，不過在中東局勢變動之下，運價再添變數。

根據指標航商指出，此波運價走跌的最大關鍵在於，美國大選前貿易戰、科技戰疑慮升溫，導致貨量未明顯提升。另外，多家航商對美西航線加開了多條加班線，在供需緊張暫時緩解的情況下，航商預期，8月運價可能進入盤跌的整理期。

不過，近期紅海局勢並未緩解，以哈未緊張態勢升溫，恐怕距離停火更遠，葉門青年運動武裝組織未放棄封鎖紅海前，海運的問題恐怕難解。