三地、清景麟強強聯手 高雄史上最大開發案「AI 慕光城」10月登場

三地集團（1438）、清景麟地產強強聯手，共推高雄史上最大開發案、亞灣區總銷420億元「AI慕光城」；三地開發董事長鍾育霖說，「AI 慕光城」是集團與清景麟合作，雙方持股各約50%，有信心為高雄創造繁榮。

清景麟集團創辦人林聰麟指出，該案為兩年前雙方以43億元標下，原為金銀島購物中心，歷經兩年多拆除舊建物、整地後，預計今年10月在928檔期、首期總銷200億元率先開賣，二期預期明年第2季登場，總銷初估220億元，全案是高雄史上規模最大、戶數最多的開發案，預計四年後、2027、2028年完工。

林聰麟表示，30年前，高雄房價是北市的一半，但30年後，高雄最高房價僅6字頭，相較北市每坪300萬元實力，認為接下來高雄將在城市轉型為AI智慧城市下，加上當前熱錢效應帶動，被低估多年的高雄房價將急起直追。

林聰麟指出，「AI慕光城」首期基地面積2,551坪，將興建地下五層、地上24層的建築三幢，也是清景麟集團與三地集團聯手打造高雄亞灣新地標。首案規劃20~38坪、二至三房產品中小坪數產品，總價1,000萬元起跳，採不二價銷售，每坪開價50~60萬元，包括 1,104 戶住宅及4戶店面。