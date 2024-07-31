台灣智慧農業進軍越南 AI、IoT科技助攻農業永續轉型

為協助台灣業者爭取越南農業現代化及永續商機，經濟部國際貿易署委託商研院執行「新南向市場創新行銷計畫」，7月在越南胡志明市盛大舉行「Wow! Taiwan Project越南智慧農業媒合洽談會」。

商研院表示，透過本次洽談會展現台灣業者在農業智慧轉型、無人機應用及綠色永續面向上的領先技術和解決方案，以協助業者拓展越南市場。

本次媒合會協助我國業者與越南20家涵蓋AI數據應用、智慧環境監測、水場養殖、自動澆灌、智慧溫室領域的買家，進行近50場一對一媒合洽談會，預計促成逾120萬美金的採購商機。

商研院指出，隨著越南農業向智慧化和永續化轉型，台灣業者在IoT、AI和大數據分析領域具備技術優勢，可提供越方客製化解決方案。例如業者蜂巢數據科技公司運用AI模型預測作物生長以進行監測、管理及預警、金晁實業公司的高價值農作物溫室系統，透過環境自動監控及管理系統，確保作物在開花及結果期不受極端氣候影響，以提高產能。翼詠科技公司的自動澆灌系統，利用感測器和自動化技術，可根據土壤濕度和氣象條件自動調整澆灌量，確保植物獲得適量的水分，減少水資源浪費。擎壤科技公司的農用無人機，可蒐集農地數據來優化農場管理，針對作物病蟲害進行監測、優化施肥流程等。

在水產養殖及永續農業方面，台灣業者魚瑞生技、健得生物科技公司的水產養殖解決方案，提供水產性別調控和抗病毒製劑，可提升越南水產養殖效益。安博奈米科技公司運用奈米技術來開發先進的農業產品和解決方案，提高植物肥料吸收效率，並保護作物健康。水耕霖農業科技公司的立體和水平管耕系統，可節約溫室水資源、提高空間種植坪效。而世貿行公司獨家分解技術可將稻作廢棄物快速轉換成有機肥料，避免減少燃燒稻草造成空氣汙染。汎鍶科藝公司的創新檢測科技則可即時檢測作物及土壤農藥殘留，以符合出口需求，保障農產品安全。

本次於越南胡志明市舉辦的實體媒合洽談會，逾20家越南買家參與，其中包括當地智慧農業解決方案領導品牌NextX Farm、從事農業軟體開發及農場管理平台的FMAN、擁有研發中心並專注於永續農業領域的BSF Smart Farm、設計並應用無人機技術的AONIC等當地指標性企業參與。參與媒合的買家表示，我國業者在AI、IoT及無人機技術方面具優勢，且業者的軟硬整合解決方案更可加速越南農業邁向智慧及永續雙軸轉型。