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國產車組裝新制8月實施…股價受衝擊跌停 中華車晚間發聲

中央社／ 台北31日電
經濟部將實施國產車組裝新制，防堵中國汽車零件化整為零來台。情境示意圖。圖／Ingimage
經濟部將實施國產車組裝新制，防堵中國汽車零件化整為零來台。情境示意圖。圖／Ingimage

經濟部將實施國產車組裝新制，防堵中國汽車零件化整為零來台，市場推測受衝擊最深的中華車今天股價下殺跌停。中華車晚間表示，積極擴大國產化比率，對新政策公司正評估對應，目前車輛供應、交車及維修服務不受影響。

經濟部產業發展署將於8月1日實施新制，國內業者若規劃引進4種車款樣態將受管制，包括陸資與國際品牌合資者、陸資併購的國際品牌者、國際品牌在中國廠生產者及中國品牌者。

此外產發署表示，在地化供應鏈合作價值比率，採逐年提高，上市第1年15%，上市第2年25%，上市第3年35%。對於新制上路前已上市車款，也將要求業者符合國產化零件採購比率。

市場預期國產車組裝新制將直接影響中華車旗下MG車款以及裕隆有意引進的大通汽車，受消息衝擊，中華車今天股價下殺跌停97.7元至終場，成交量放大超過1.3萬張，是2023年12月中旬以來大量。

裕隆集團今天表示，集團持續採取多角化品牌策略，不僅有自主品牌，也是具有自主研發能力的國產車業者，會持續推動國產化。

中華車晚間回覆記者詢問指出，對於政府提出的國產化比率新政策，公司正在評估與積極對應中，將積極維護投資人、消費者與車主權益。

中華車表示，目前車輛供應、交車以及為車主後續提供的維修服務，都不會受到影響，後續有相關訊息，將再對外說明。

中華車強調，公司擁有整車自主設計開發與生產銷售全價值鏈活動，長期投入與培養整車研發能量，除了持續投入自主設計、且國產化比率超過90%的電動商用車外，考量資源運用效率，在乘用車部分與國內其他車廠相同，採取導入授權車型策略。

中華車指出，從導入MG車型開始，公司就依據市場銷量，積極擴大國產化比率。中華車在5月下旬法人說明會中透露，MG車款在台每月生產量約2000輛，預估今年MG銷售量成長。

中華車 國產車 經濟部 裕隆集團

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