今口香調理食品斥資25億元規劃第三廠 估2027年第4季啟用

國內冷凍調理食品製造大廠今口香食品調理公司，斥資25億元規劃的「金品國際級中央大廚房(第三廠)暨急時先AI儲運中心」，31日舉行開工動土典禮，今口香總經理廖淑真表示，新廠擴建案配合經濟部申請根留台灣投資計畫案，預計2027第4季完工啟用。

動土典禮今天下午在太平區甲堤路舉行，由立法委員何欣純、立法院副院長主任江紅、台中市政府經發局長張峯源、太平區市議員黃佳恬、中興大學EMBA校友會副理事長楊木榮及榮譽理事長王逸華、台中市政府顧問陳豐祈、急時先事業體總經理簡輔均等人祈福起鏟。

廖淑真表示，金品集團由創辦人吳淵泉董事長在地創業已36年，對台中有深厚感情，希望投資案為在地創造更多就業機會。

第三廠斥資25億元，以全力打造智慧化產線及冷鏈自動倉儲空間為目標，並建置太陽能發電設施與環境偵測系統，達成節能減碳。在擴大生產規模、提升競爭力下，更為環境與永續獻上一份心力。

今口香食品主要以國際級中央大廚房服務於各餐飲業，主力產品為各式調理類、中式餅、港式點心、義大利麵、披薩、燉飯、烘培類，尤以百醬達人著稱。除了OEM與ODM之外，亦擁有「金品」、「急食鮮」、「GreenPaPa」等多品牌行銷國、內外通路。

廖淑真強調，今口香食品自創立以來，始終堅持「沒有萬年產品，也沒有萬年企業，只有一步一腳印時刻創新、迎接艱辛每一階段」的精神。未來，公司將繼續秉持誠信、創新、雙贏的核心價值，挑戰下一個36年。

簡輔均說，增建急時先AI儲運中心儲除結合環保綠能外，從WMS系統，運輸恆溫定位，倉運APP軟硬體科技建置，是要實現金品集團急時先AI儲運中心的三大核心價值，讓消費者能夠體會到「新鮮聞得到、時間看得到、服務真周到」，帶動台中市太平區的產業就業發展，打造太平區新地標，成為南北儲運樞紐。

今口香食品以「中央大廚房」名號供應全台各大早餐連鎖、超商、大賣場、休閒餐飲場所等通路。早年創辦人吳淵泉因開發出國內首台蛋餅皮自動化生產線，一天最高產能達22萬片，而享有「餅皮大王」的稱號。